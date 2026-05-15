Dodik ponovo pokušava kompromitirati Bošnjake: Izvoz oružja i municije u Ukrajinu iz BiH nije moguć

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nastavlja s pokušajima kompromitacije Bošnjaka na međunarodnom planu, a njegove često opasne optužbe ne nailaze na adekvatnu reakciju. U intervjuu ruskom TASS-u izjavio je da je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski od “bosanskih muslimana” pokušao kupiti municiju u vrijednosti od 400 miliona dolara, ali da njegovi ljudi nisu dali saglasnost za to. Dodik tvrdi da je Ukrajina “platila avans muslimanima koji se sada suočavaju s pravnim postupkom, jer nisu mogli isporučiti”.

Da se radi o brutalnim lažima i da je izvoz proizvoda bh. namjenske industrije u Ukrajinu potpuno nemoguć, jasno je svakom ko barem površno poznaje propise koji su na snazi.

Potrebna dozvola

- Za svaku narudžbu, odnosno ugovor sa stranim kupcem neophodno je obezbijediti dozvolu za izvoz. S tim da naša država ima listu zemalja u koje je izvoz zabranjen, posebno onih u kojima su ratna djejstva ili su na crnim listama. Mi nemamo informaciju da je bilo ko mogao nešto pokušati, kad je općepoznata stvar da je izvoz u Ukrajinu nemoguć i da dozvole za tu zemlju nije moguće dobiti – kazao je za “Avaz” direktor Sektora za industriju i usluge Privredne komore FBiH Almin Mališević.

Potvrđuju to i podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH, prema kojima je u prva četiri mjeseca vrijednost izvoza naoružanja i municije iz BiH iznosila blizu 67,5 miliona KM, od čega se najveći dio odnosi na municiju, bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična sredstva. Na listi zemalja u koje izvozimo su Češka, Poljska, Slovenija, Velika Britanija, Srbija, Irak, Švicarska, Turska, SAD, Slovačka … ali naravno ne i Ukrajina.

Ministar odbrane BiH Dodikove optužbe komentira kao zamjenu teza i pokušaj skidanja odgovornosti sa Srbije, koja se već suočila s optužbama Rusije da isporučuje municiju Ukrajini. Tvrdi da bh. kompanije nikada nisu izvozile u Ukrajinu.

- Ono što znam sigurno je da Srbija direktno ili indirektno izvozi, to su i mediji objavljivali i nije nikakva tajna. Da li se desi da neka srbijanska kompanija, koja kupi od BiH, to izveze u Ukrajinu – to ne mogu garantovati – kaže Helez.