PODMETANJA

Dodik ponovo pokušava kompromitirati Bošnjake: Izvoz oružja i municije u Ukrajinu iz BiH nije moguć

Dodikove tvrdnje mogu imati veze sa zamršenom međunarodnom istragom oko nekadašnjeg Vitezita

Objekti nekadašnjeg Vitezita.

Piše: Alen Bajramovic

prije 14 minuta

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nastavlja s pokušajima kompromitacije Bošnjaka na međunarodnom planu, a njegove često opasne optužbe ne nailaze na adekvatnu reakciju. U intervjuu ruskom TASS-u izjavio je da je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski od “bosanskih muslimana” pokušao kupiti municiju u vrijednosti od 400 miliona dolara, ali da njegovi ljudi nisu dali saglasnost za to. Dodik tvrdi da je Ukrajina “platila avans muslimanima koji se sada suočavaju s pravnim postupkom, jer nisu mogli isporučiti”.

Da se radi o brutalnim lažima i da je izvoz proizvoda bh. namjenske industrije u Ukrajinu potpuno nemoguć, jasno je svakom ko barem površno poznaje propise koji su na snazi.

Potrebna dozvola

- Za svaku narudžbu, odnosno ugovor sa stranim kupcem neophodno je obezbijediti dozvolu za izvoz. S tim da naša država ima listu zemalja u koje je izvoz zabranjen, posebno onih u kojima su ratna djejstva ili su na crnim listama. Mi nemamo informaciju da je bilo ko mogao nešto pokušati, kad je općepoznata stvar da je izvoz u Ukrajinu nemoguć i da dozvole za tu zemlju nije moguće dobiti – kazao je za “Avaz” direktor Sektora za industriju i usluge Privredne komore FBiH Almin Mališević.

Potvrđuju to i podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH, prema kojima je u prva četiri mjeseca vrijednost izvoza naoružanja i municije iz BiH iznosila blizu 67,5 miliona KM, od čega se najveći dio odnosi na municiju, bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična sredstva. Na listi zemalja u koje izvozimo su Češka, Poljska, Slovenija, Velika Britanija, Srbija, Irak, Švicarska, Turska, SAD, Slovačka … ali naravno ne i Ukrajina.

Ministar odbrane BiH Dodikove optužbe komentira kao zamjenu teza i pokušaj skidanja odgovornosti sa Srbije, koja se već suočila s optužbama Rusije da isporučuje municiju Ukrajini. Tvrdi da bh. kompanije nikada nisu izvozile u Ukrajinu.

- Ono što znam sigurno je da Srbija direktno ili indirektno izvozi, to su i mediji objavljivali i nije nikakva tajna. Da li se desi da neka srbijanska kompanija, koja kupi od BiH, to izveze u Ukrajinu – to ne mogu garantovati – kaže Helez.

Slučaj „Vitezit“

Dodikove tvrdnje, prema svemu sudeći, mogu imati veze sa zamršenom međunarodnom istragom o primljenom avansu i neisporučenim minobacačkim projektilima, ali to već nema veze s “bosanskim muslimanima” i kompanijama iz sektora namjenske industrije, već s nekadašnjim Vitezitom, čiji je dio kupio zagrebački WDG promet, vlasnika Matiasa Zubaka, sina hrvatskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka. Prije mjesec dana Posebni odjel Vrhovnog suda FBiH potvrdio je optužnicu protiv Tomislava Zubaka, Behrije Huseinbegović, Josipa Raiča, Nikole Čate i pravnog lica WDG Vitez zbog pranja novca i drugih krivičnih djela.

WDG Promet Zagreb, u nedostatku drugih sredstava, za kupovinu imovine PS Vitezit u stečaju upotrijebio je novčana sredstva u iznosu od 10.800.000 maraka, koja su im uplaćena za nabavku oružja i municije za Ukrajinu – ranije je saopćeno iz Federalnog tužilaštva. Prema pisanju „Žurnala“, tužilaštva Ukrajine i Češke zatražila su od BiH međunarodnu pravnu pomoć u vezi s kupovinom Vitezita, uplaćenim avansom i neisporučenim sredstvima.

Akos Horvat i Regulus

Helez kaže da se kao s Vitezitom slično desilo i s Akosom Horvatom iz američkog Regulusa.

- Horvat je čovjek koji je uzeo 250 miliona dolara ili eura od Ukrajine. U ovom trenutku nisam siguran, ali imam zvaničan dopis Vlade Ukrajine. Od toga je kupio oko 25 posto dionica Binasa i oko 45 posto dionica Pretisa. Predstavnici Vlade Ukrajine su me na to upozorili. Tako je urađeno i u Vitezitu i sad su u toku sporovi. A što se tiče namjenske industrije BiH odgovorno tvrdim da nema nijedna kompanija da direktno izvozi u Ukrajinu – kaže Helez.

