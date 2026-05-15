Sve manje razgovora u porodici: Psiholog Đana Lončarica za "Avaz" otkriva glavni problem

- Najvažnije je kako se članovi porodice osjećaju u toj porodičnoj atmosferi, posebno djeca i koliko su zaista bliski sa roditeljima. Bitna je dinamika odnosa, komunikacija, bliskost i međusobno razumijevanje - navodi Lončarica za "Avaz".

U razgovoru za "Avaz", povodom Međunarodnog dana porodice koji se obilježava 15. maja, psiholog Đana Lončarica ističe da je u savremenom kontekstu najvažniji upravo kvalitet porodičnih odnosa, a ne sama struktura porodice.

Ubrzan način života, sve veće prisustvo tehnologije i društvenih mreža, kao i smanjeno zajedničko vrijeme, doveli su do toga da se članovi porodice, iako fizički blizu, emocionalno često udaljavaju jedni od drugih. Upravo zbog toga, stručnjaci ističu da je očuvanje kvalitetnih porodičnih odnosa važnije nego ikada.

Prema njenim riječima, porodica ne treba da se posmatra isključivo kroz tradicionalnu strukturu, već kroz odnose koji se u njoj razvijaju. Iako se često govori o modelu majke, oca i djece, stručnjaci naglašavaju da je presudno kako članovi porodice funkcionišu zajedno i koliko su emocionalno povezani.

- U tom smislu, djeca zauzimaju posebno važno mjesto, jer njihovo odrastanje i razvoj u velikoj mjeri zavise od kvaliteta odnosa u porodici, osjećaja sigurnosti i otvorene komunikacije - kaže ona.

Digitalno doba

Jedan od ključnih izazova savremenih porodica jeste sve veće prisustvo tehnologije i društvenih mreža. Djeca i mladi sve više vremena provode u online svijetu, što, kako upozorava Lončarica, utiče na smanjenje direktne komunikacije unutar porodice.

- Djeca su sve manje prisutna u kontaktima i komunikaciji s drugima, što utiče na kvalitet njihovih socijalnih, ali i porodičnih odnosa. Sve se uči kroz iskustvo, a danas djeca imaju manje prilika da razvijaju socijalne vještine nego ranije generacije - ističe ona za "Avaz".

Ovakav trend, prema mišljenju stručnjaka, dovodi do situacije u kojoj članovi porodice jesu fizički zajedno, ali emocionalno sve udaljeniji. Zajedničko vrijeme sve češće zamjenjuju ekrani, što slabi svakodnevnu interakciju.

Prostor sigurnosti i razvoja

Stručnjaci naglašavaju da je porodica i dalje najvažniji prostor za emocionalni razvoj djeteta, formiranje identiteta i usvajanje socijalnih vještina. Upravo zato je ključno da roditelji aktivno rade na jačanju komunikacije i stvaranju sigurnog okruženja.

Lončarica posebno ističe važnost direktnih iskustava i aktivnosti koje djeci omogućavaju socijalni razvoj.

- Djeci je potrebno omogućiti neposredna iskustva sa drugom djecom, ali i uključivanje u aktivnosti poput sporta i hobija, jer se kroz to uče socijalno poželjna ponašanja - navodi ona za "Avaz".

U savremenom načinu života često se gubi vrijeme koje porodice provode zajedno. Ubrzan ritam, poslovne obaveze i digitalni sadržaji dovode do toga da se smanjuju zajednički trenuci koji su ključni za jačanje odnosa.

Ipak, upravo ti mali svakodnevni momenti kao što su razgovori, zajednički obroci i međusobna pažnja, predstavljaju osnovu zdrave porodične dinamike. Iako se savremena porodica suočava s brojnim izazovima, od digitalizacije do ubrzanog načina života, stručnjaci poručuju da je njena uloga i dalje nezamjenjiva. Porodica ostaje prvi i najvažniji prostor u kojem se razvijaju emocionalna sigurnost, vrijednosti i socijalne vještine.

Kako naglašava Đana Lončarica, upravo kvalitet odnosa, a ne forma porodice, određuje njenu snagu i stabilnost u savremenom društvu.