Zastupnik u Saboru Hrvatske, Armin Hodžić za "Avaz": Riješen problem vozača iz BiH, uvode se vize do 365 dana

Sabor Republike Hrvatske danas je, nakon burne rasprave, usvojio Zakon o strancima. U materijalu s više od 700 stranica, posebnu pažnju izazivaju odredbe koje će se odnositi na profesionalne vozače iz BiH i regiona.

- Ključna novost je članak 35, gdje se uvodi mogućnost izdavanja dugotrajne vize do 365 dana za dvije kategorije – za vozače teretnih vozila u međunarodnom cestovnom prijevozu robe i za vozače autobusa na međunarodnim linijama između Hrvatske i trećih zemalja. To znači da profesionalni vozači iz BiH mogu lakše i dugoročnije ulaziti i raditi prijevoze koji su povezani s Hrvatskom. Važno je napomenuti da se mora raditi o prijevozu koji je međunarodni i da vozač mora biti zaposlen kod prijevozničke firme iz treće zemlje, te da je predviđeno zdravstveno osiguranje i dokazivanje svrhe boravka – kazao je za “Avaz” zastupnik u Saboru Hrvatske, Armin Hodžić.

On smatra da je dugotrajni problem profesionalnih vozača iz BiH i regiona, barem kada je riječ o Hrvatskoj, riješen.

- Ovo je stvarno jedan iskorak. I mene su kontaktirali iz udruženja vozača, bio sam na vezi i s institucijama ovdje i stvarno su se svi potrudili maksimalno da se taj problem riješi. Nije to bio problem samo BiH, već i nekih drugih zemalja u regiji, ali ponajviše je pogađao BiH jer dijelimo najdužu kopnenu granicu s njom. Nadam se da ćemo na ovaj način riješiti taj problem i da će ljudi nesmetano moći obavljati svoje poslove – ističe Hodžić.