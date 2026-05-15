Dino Durmić za “Avaz”: Hrvatski model je veliki iskorak i put ka trajnom rješenju problema vozača

Još ne znamo sve detalje, ali samo usvajanje ovakvog rješenja puno nam znači, kazao je za “Avaz” Dino Durmić iz Konzorcijuma Logistika BiH, nakon što je Sabor Hrvatske danas izglasao izmjene Zakona o strancima, kojim će se omogućiti izdavanje jednogodišnjih viza za profesionalne vozače iz BiH.

- Hrvatski model će otvoriti prostor drugim državama, pa ćemo moći reći Slovencima da i oni to omoguće. Tako i s Mađarima i drugim zemljama. To je stvarno veliki iskorak i puno znači, jer su nas u prethodnom periodu mnogi prevarili sa svojim obećanjima. I naša diplomatija će moći po tom modelu tražiti od drugih država da postupe na način kako je i Hrvatska. I sama EU je dala preporuku da takve sporazume dogovaramo pojedinačno s državama i ovo je sigurno put ka nekom trajnom rješenju – kazao nam je Durmić.