Dino Durmić za “Avaz”: Hrvatski model je veliki iskorak i put ka trajnom rješenju problema vozača

Još ne znamo sve detalje, ali samo usvajanje ovakvog rješenja puno nam znači, kazao je za “Avaz” Dino Durmić iz Konzorcijuma Logistika BiH, nakon što je Sabor Hrvatske danas izglasao izmjene Zakona o strancima, kojim će se omogućiti izdavanje jednogodišnjih viza za profesionalne vozače iz BiH.
- Hrvatski model će otvoriti prostor drugim državama, pa ćemo moći reći Slovencima da i oni to omoguće. Tako i s Mađarima i drugim zemljama. To je stvarno veliki iskorak i puno znači, jer su nas u prethodnom periodu mnogi prevarili sa svojim obećanjima. I naša diplomatija će moći po tom modelu tražiti od drugih država da postupe na način kako je i Hrvatska. I sama EU je dala preporuku da takve sporazume dogovaramo pojedinačno s državama i ovo je sigurno put ka nekom trajnom rješenju – kazao nam je Durmić.
Početak primjene EES-a na granici s Hrvatskom kontrolu pravila, po kojem vozači iz BiH na prostoru Šengena mogu boraviti 90 dana u periodu od pola godine, praktično je nulirao sistem, pa se dozvoljenih 90 dana broji od početka. Zbog toga u ovom periodu vozači nemaju većih problema, ali ih svakako očekuju u septembru.
- U principu, nije ništa nulirano, već se boravak evidentira u novom sistemu. Ako policajac gleda EES, što većina i radi, onda smo mi uredni, a ako neko gleda novi sistem, pa otvori i staru evidenciju onda imamo problem. To je slučaj na Svilaju gdje jedna smjena, ili možda samo jedan policijski službenik, spaja dva sistema i vraća onog ko ima više od 90 dana. Ako se ne desi nešto pozitivno, kao ovo s Hrvatskom, od septembra možemo očekivati iste, pa i veće probleme. Dio vozača je otišao, dosta firmi se pridržava pravila 90/180, na tržištu je manje vozila, pa je došlo i do rasta cijena usluga transporta za 15 do 20 posto – pojašnjava Durmić.