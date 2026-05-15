Konačno veće kazne za obijesne vozače: I do 5.000 KM, te oduzimanje vozila

Jurnjava, rizična preticanja, slalom kroz saobraćaj i prolasci kroz crveno, često pune stranice crne hronike. Nerijetko je obijesna vožnja začinjena alkoholom i narkoticima. Ovakva vožnja ubija, ali zakon do sada nije poznavao bahatu vožnju kao svjesno ugrožavanje tuđih života. To je promijenjeno jučerašnjim usvajanjem Zakona o bahatoj vožnji u Domu naroda BiH. Prvi put se u domaćem zakonodavstvu jasno definiše bahata vožnja.
Šta je bahata vožnja?
Prema ovim izmjenama Zakona bahata vožnja bit će prolazak kroz crveno dva ili više puta u roku od 20 minuta, prekoračenje brzine više od 40 km/h u naselju i 60 km/h van naselja, prestizanje kolone preko pune linije, kao i vožnja sa više od 1,5 g/kg alkohola u krvi ili pod utjecajem droga.
Prema riječima profesora Nedžada Korajlića, rukovoditelja studija sigurnosti na CEPS Kiseljak, ovo je korak ka jačanju saobraćajne sigurnosti u Bosni i Hercegovini, posebno imajući u vidu sve češće slučajeve teških saobraćajnih nesreća, nasilničke vožnje i stradanja građana na cestama.
- Sama činjenica da država šalje jasnu poruku da se bahato i opasno ponašanje u saobraćaju više neće tolerisati može imati preventivni efekt. Međutim, nijedan zakon sam po sebi neće riješiti problem ukoliko ne bude dosljedne i brze primjene na terenu. Ključ uspjeha je u efikasnom radu policije, pravosuđa, većem broju kontrola, kao i razvijanju saobraćajne kulture i svijesti građana – kazao je za „Avaz“.
Strožije kazne
Kazne predviđene Zakonom Korajlić smatra uglavnom adekvatnim, posebno kada je riječ o višestrukim prekršiocima, vožnji pod djejstvom alkohola ili droga, te ekstremnom prekoračenju brzine. Ipak, kako kaže, najvažnije je da kazna bude izvjesna i pravovremena, jer upravo osjećaj nekažnjivosti često ohrabruje bahato ponašanje na cestama.
Prema predloženim izmjenama zakona, za obijesnu vožnju predviđene su kazne od 2.000 do 3.000 KM, šest mjeseci zabrane upravljanja vozilom i dva kaznena boda. Ako takva vožnja izazove saobraćajnu nesreću, kazne rastu na 3.000 do 5.000 KM, uz devet mjeseci zabrane vožnje i četiri kaznena boda, a moguće je i trajno oduzimanje vozila. Kazne su predviđene i za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, i to od 200 do 400 KM.
- Potrebno je kontinuirano raditi na edukaciji mladih vozača, unapređenju saobraćajne infrastrukture i modernizaciji sistema nadzora, uključujući kamere i digitalno praćenje prekršaja. Samo kombinacija zakonskih mjera, kontrole i društvene odgovornosti može dugoročno dati rezultate i smanjiti broj tragedija na bh. cestama – zaključio je Korajlić.
Poginulo 280 ljudi za godinu
Ne treba zaboraviti da borba za ovaj zakon traje duže od godinu od kada smo imali prvi sastanak s ljudima čiji su bližnji bili žrtve bahate vožnje, tužiocima, sudskim vještacima i policajcima. U periodu od godinu dana se u BiH desilo više od 40.000 saobraćajnih nesreća s više od 11.000 teže i lakše povrijeđenih, te 280 poginulih. Sada više niko ne može reći da se ne može stati ukraj bahatim vozačima. Policija ima sve ovlasti kao što ih imaju njihove kolege na zapadu. Svrha, naravno, nije kažnjavanje nego preventivno djelovanje, kako bi se ljudi u saobraćaju ponašali odgovorno – kazao je za „Avaz“ Saša Magazinović, koji je bio predlagač ovih izmjena.