Konačno veće kazne za obijesne vozače: I do 5.000 KM, te oduzimanje vozila

Jurnjava, rizična preticanja, slalom kroz saobraćaj i prolasci kroz crveno, često pune stranice crne hronike. Nerijetko je obijesna vožnja začinjena alkoholom i narkoticima. Ovakva vožnja ubija, ali zakon do sada nije poznavao bahatu vožnju kao svjesno ugrožavanje tuđih života. To je promijenjeno jučerašnjim usvajanjem Zakona o bahatoj vožnji u Domu naroda BiH. Prvi put se u domaćem zakonodavstvu jasno definiše bahata vožnja. Šta je bahata vožnja? Prema ovim izmjenama Zakona bahata vožnja bit će prolazak kroz crveno dva ili više puta u roku od 20 minuta, prekoračenje brzine više od 40 km/h u naselju i 60 km/h van naselja, prestizanje kolone preko pune linije, kao i vožnja sa više od 1,5 g/kg alkohola u krvi ili pod utjecajem droga.

Korajlić: Dosljedne i brze primjene . Facebook Korajlić: Dosljedne i brze primjene . Facebook

Prema riječima profesora Nedžada Korajlića, rukovoditelja studija sigurnosti na CEPS Kiseljak, ovo je korak ka jačanju saobraćajne sigurnosti u Bosni i Hercegovini, posebno imajući u vidu sve češće slučajeve teških saobraćajnih nesreća, nasilničke vožnje i stradanja građana na cestama. - Sama činjenica da država šalje jasnu poruku da se bahato i opasno ponašanje u saobraćaju više neće tolerisati može imati preventivni efekt. Međutim, nijedan zakon sam po sebi neće riješiti problem ukoliko ne bude dosljedne i brze primjene na terenu. Ključ uspjeha je u efikasnom radu policije, pravosuđa, većem broju kontrola, kao i razvijanju saobraćajne kulture i svijesti građana – kazao je za „Avaz“. Strožije kazne Kazne predviđene Zakonom Korajlić smatra uglavnom adekvatnim, posebno kada je riječ o višestrukim prekršiocima, vožnji pod djejstvom alkohola ili droga, te ekstremnom prekoračenju brzine. Ipak, kako kaže, najvažnije je da kazna bude izvjesna i pravovremena, jer upravo osjećaj nekažnjivosti često ohrabruje bahato ponašanje na cestama. Prema predloženim izmjenama zakona, za obijesnu vožnju predviđene su kazne od 2.000 do 3.000 KM, šest mjeseci zabrane upravljanja vozilom i dva kaznena boda. Ako takva vožnja izazove saobraćajnu nesreću, kazne rastu na 3.000 do 5.000 KM, uz devet mjeseci zabrane vožnje i četiri kaznena boda, a moguće je i trajno oduzimanje vozila. Kazne su predviđene i za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, i to od 200 do 400 KM.

Magazinović: Policija ima sve ovlasti . Facebook Magazinović: Policija ima sve ovlasti . Facebook