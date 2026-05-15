Cvijanović u Vašingtonu: "Ukazala sam na neophodnost okončanja međunarodne supervizije u BiH"

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je da je veoma zadovoljna “dobrim i produktivnim sastankom” koji je imala sa predsjedavajućim Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske stranke Brajanom Mastom.
Ona je navela da je tokom razgovora pokušala sagovorniku detaljno pojasniti ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine, ulogu dva entiteta i tri konstitutivna naroda, kao i značaj njihovog potpunog uvažavanja.
- Nastojala sam da sagovorniku objasnim ustavnu strukturu BiH, poziciju dva entiteta i tri konstitutivna naroda, kao i važnost njenog punog uvažavanja. Takođee, ukazala sam na primjere i posljedice neustavnog i nedemokratskog djelovanja neizabranog stranca, kao i na neophodnost okončanja međunarodne supervizije u BiH”, istakla je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži X.
- Izrazila sam potpunu saglasnost sa stavovima predstavnika američke administracije u pogledu toga da BiH mora da bude vraćena konstitutivnim narodima, a proces odlučivanja domaćim liderima i demokratskim institucijama na svim nivoima vlasti - dodala je.