Cvijanović u Vašingtonu: "Ukazala sam na neophodnost okončanja međunarodne supervizije u BiH"

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je da je veoma zadovoljna “dobrim i produktivnim sastankom” koji je imala sa predsjedavajućim Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma američkog Kongresa iz Republikanske stranke Brajanom Mastom.

Ona je navela da je tokom razgovora pokušala sagovorniku detaljno pojasniti ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine, ulogu dva entiteta i tri konstitutivna naroda, kao i značaj njihovog potpunog uvažavanja.