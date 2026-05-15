Bez ministra sigurnosti već godinu i po: Kolaps sigurnosti u BiH

Bosna i Hercegovina je bez ministra sigurnosti već skoro godinu i po, baš u periodu koji je sigurnosno najizazovniji od okončanja hladnog rata. Ova činjenica najbolje pokazuje dubinu krize u kojoj se nalazi aktuelna vlast BiH, kaže za „Avaz“ delegat u Domu naroda PSBiH, Džemal Smajić.

- To je jedno od najvažnijih ministarstava, koje je nadležno za sigurnosni sistem, koordinaciju policijskih agencija, borbu protiv organizovanog kriminala i zaštitu granica države - kaže on. Objašnjava da vladajuća koalicija nije u stanju usaglasiti i imenovati jednog ministra, iako im zakon to jasno nalaže.

- To više nije pitanje procedure nego političke trgovine i međusobnih ucjena unutar vladajuće koalicije. Građani danas plaćaju cijenu nefunkcionalne vlasti – rezignirano ističe Smajić.

Sigurnosni vakuum

Poslove ministra trenutno obavlja zamjenik, Ivica Bošnjak. Smajić konstatira da Hrvati trenutno u Vijeću ministara imaju predsjedavajuću i tri ministra, a Srbi samo dva, te da je to cijena koju Milorad Dodik plaća HDZ-u za političku lojalnost.

- Ne znam kako Dodik može objasniti svojim glasačima da je to borba za narod, kojeg je i ovim potezom izdao. Umjesto da se institucije popunjavaju u skladu sa zakonom i interesima države, ključne funkcije postale su predmet političke trgovine - ističe Smajić.

Uhapšeni ministar

Dok sigurnosni izazovi u svijetu postaju sve izraženiji, BiH je od decembra 2024. godine bez državnog ministra sigurnosti, jer je dotadašnji, Nenad Nešić, osumnjičen za organizirani kriminal i uhapšen u akciji MUP-a RS i Tužilaštva BiH. Nešić je podnio ostavku iz pritvora, u januaru 2025. godine, nakon čega je predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto za ministra sigurnosti imenovala Gorana Selaka. On je uoči sjednice Predstavničkog doma PS BiH odustao od kandidature, jer nije imao podršku stranaka trojke.

Krišto smatra da su ministarska mjesta političke pozicije, jer se imenuju na temelju prijedloga stranaka parlamentarne većine, te da je na ovaj način ispunila svoju zakonsku obavezu.

Kolaps vlasti

Dok cijeli svijet radi na podizanju sigurnosnih i odbrambenih kapaciteta, vlasti u BiH pokazuju nesposobnost i nezainteresiranost za poziciju prvog čovjeka u sektoru sigurnosti, navodi direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović. Upozorava da se to odražava na rad svih sedam državnih agencija, kojima koordinira ovo ministarstvo.

- Nezainteresovanost i pogrešno poslagani prioriteti. Od odbrane i sigurnosti, energije i lanaca snabdijevanja, kao tri najvažnija izazova u svijetu mi ne radimo ni na jednom. Na primjeru najviših zvaničnika RS vidjeli smo da je državni aparat kolabirao, a tome je doprinio i nedostatak prvog čovjeka u Ministarstvu sigurnosti - kaže Hadžović za “Avaz”.