Političar objasnio zašto je promijenio ime: Rođen sam kao Muhamed Gracić, danas sam Dennis Gratz...

- Godinama me neki politički protivnici i ljudi opterećeni identitetskim etiketama pokušavaju svesti na jednu privatnu odluku: promjenu imena. Rođen sam kao Muhamed Gracić, danas se zovem Dennis Gratz. To nije tajna, nije skandal, nije zavjera i nije dokaz ničega osim onoga što sam već javno rekao: ime sam prvo koristio kao umjetničko, a kasnije ga zvanično uzeo jer ne pristajem da se o čovjeku sudi po imenu, nego po djelima. To sam rekao još 2011. godine, i ponovio 2023: ja sam bosanskohercegovački građanin, etnički Bošnjak i musliman.

Zastupnik u Parlamentu Federacije BiH Dennis Gratz oglasio se nakon višegodišnjihkomentara na društvenim mrežama o njegovoj promjeni imena, poručivši da njegovo ime nije “ni izdaja, ni manifest, ni politički trik”, već isključivo njegova privatna odluka.

Gratz je u dužem statusu naveo da ga politički protivnici godinama pokušavaju svesti na činjenicu da je rođen kao Muhamed Gracić, a da danas koristi ime Dennis Gratz.

– To nije tajna, nije skandal, nije zavjera i nije dokaz ničega osim onoga što sam već javno rekao: ime sam prvo koristio kao umjetničko, a kasnije ga zvanično uzeo jer ne pristajem da se o čovjeku sudi po imenu, nego po djelima – naveo je Gratz.

Dodao je kako se ne stidi svog porijekla, porodice, Sarajeva niti činjenice da je musliman, ali da odbija da mu bilo ko određuje kako “pravi musliman” mora izgledati ili kako se mora zvati.

– Može li se musliman zvati Dennis? Naravno da može. Vjera nije administrativna rubrika u matičnoj knjizi. Vjera nije pasoš, nadimak ili tuđa dozvola – poručio je.

Gratz tvrdi da je suština napada politička diskreditacija, a ne samo pitanje imena.

– Kad ne mogu osporiti stav, osporavaju ime. Kad ne mogu pobiti argument, kopaju po privatnosti. Kad ne mogu odgovoriti na politiku, udaraju po porijeklu – napisao je.

Posebno je kritikovao, kako kaže, “političku kontrolu identiteta”, navodeći da bi reakcije vjerovatno bile drugačije da je promjena imena išla u suprotnom pravcu.

– Da se neko ko se zvao Denis odluči zvati Muhamed, isti bi to nazvali “povratkom korijenima”. Ali kada Muhamed postane Dennis, onda odjednom nastaje histerija – naveo je Gratz.

Na kraju je poručio da ne namjerava nikome polagati račune za vlastiti identitet.

– Zovem se Dennis Gratz. Rođen sam kao Muhamed Gracić. Bošnjak sam. Musliman sam. Bosanac i Hercegovac sam. I ništa od toga nije međusobno u sukobu – zaključio je Gratz.