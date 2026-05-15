Konaković: "Ja bih se i na trešnju popeo s Dodikom!"

Predsjednik Naroda i pravde i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković branio je, u podcastu portala Bljesak, svoj i Trojkin popustljivi pristup.

- Ključan je razgovor, dogovor… Mene su kritikovali. Ja ponovo kažem, a na Dodika se to više ne odnosi, odnosi se na zdrave strane… Kad su me pitali: ‘Što ideš po restoranima?’ Svi su se sastajali po restoranima. Izetbegović je odobrio Dodiku MMF u restoranu, Barka se zove. U nekoj su destileriji sjedili oni - kazao je.

U jednom trenutku, Konaković je kazao da bi se popeo i na trešnju s Dodikom.

- Ja bih išao, na trešnju bih se popeo, gore se Dodikom - kazao je Konaković, a onda, kada je shvatio šta je kazao, Konaković se ispravio, dodajući: “Ne s Dodikom, već s nekim od političara mogao napraviti dogovor.”

Iako se Konaković ispravio, strast s kojom je kazao da bi se “s Dodikom popeo i na trešnju” čini se ukazuje na one slučajeve za koje se u narodu kaže - “hoće jezik pravo”, piše portal Odgovor.