Želimir Vidović Keli: 34. godišnjica pogibije legendarnog bh. fudbalera

Na današnji dan 1992. godine, poginuo je Želimir Vidović Keli, legendarni igrač Fudbalskog kluba Sarajevo, zbog čijih poteza su navijači dolazili na utakmice. Prvu utakmicu za FK Sarajevo odigrao je 14. avgusta 1974. godine. U klubu s Koševa proveo je devet godina, a bio je ključni član ekipe koja je odigrala zapaženu ulogu u kupu UEFA u sezoni 1980/81. i stigla do finala Kupa bivše SFR Jugoslavije. Godine 1983., pridružio se austrijskom timu Grazer AK, za koji je nastupao šest sezona, prije nego što se 1989. povukao iz profesionalnog fudbala. Odigrao je i dvije utakmice za reprezentaciju bivše SFR Jugoslavije. Stao u odbranu domovine Kada je počela agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu (1992. – 1995.), Vidović je, kao i većina istinskih sportista, stao u odbranu domovine. Prepričavane su situacije u kojima je kao dobrovoljac s velikom hrabrošću pomagao ranjenicima. Tog kobnog 17. maja 1992. godine tokom opsade Sarajeva učestvovao je u dobrovoljnoj operaciji kako bi pomogao transport civila, ranjenih od srpskih agresorskih snaga, u obližnju bolnicu u sarajevskom naselju Dobrinja. Nakon što je konvoj zaustavljen na srpskom vojnom punktu, vojnici su ga odveli, a bez informacija o njegovoj sudbini ostalo se naredne četiri godine. Posmrtni ostaci legendarnog fudbalera otkriveni su 1996. godine u plitkoj masovnoj grobnici zajedno s ostacima još troje ljudi, a 5. juna 2004. godine Keli je sahranjen u Sarajevu, zajedno s dresom FK Sarajeva.

Umro Sandro Botičeli, jedan od najznačajnijih ranorenesansnih slikara 1510. - Umro Sandro Botičeli (Botticelli), jedan od najznačajnijih italijanskih ranorenesansnih slikara, koji je radio religiozne i alegorijske kompozicije, a posebno je poznat po likovima Bogorodice s malim Isusom. Botičeli je prvi italijanski slikar koji je izradio crteže za ilustraciju Danteove „Božanstvene komedije“. Radio je i kartone za tapiserije koje se danas nalaze u Viktorijinom i Albertovom muzeju u Londonu. Prvo priznanje dobio je u svojoj lokalnoj crkvi Ognisanti s djelom „Sveti Augustin“. U Rimu je, na poziv pape Siksta IV uradio tri freske u Sikstinskoj kapeli, „Prizori iz Mojsijevog života“, „Kazne Koraha, Datana i Abirama“ i „Iskušavanje Isusovo“. Čuveni slikar se nikada nije oženio, a razlog je, prema mnogima, što je bolovao od neuzvraćene ljubavi. Naime, bio je zaljubljen u udatu plemkinju Simonetu Vespuči (Simonette Vespucci), za koju se vjeruje da je bila model za jednu od njegovih najboljih slika „Rođenje Venere“, iako je preminula 10 godina prije završetka ove slike, te brojne druge njegove slike. Dokaz njegove ljubavi je i činjenica da je odmah nakon njene smrti Botičeli zatražio da ga, kada umre, sahrane pored nje u crkvi Svih Svetih (Ognissanti). Želja mu je ispunjena. 1749. - Rođen engleski ljekar Edvard Džener (Edward Jenner), pronalazač vakcine protiv velikih boginja, čime je utemeljio modernu imunologiju. Uočio je da ljudi zaraženi kravljim boginjama ne dobijaju velike boginje ni u vrijeme epidemija. Poslije dvije decenije rada u maju 1796. godine uspješno je vakcinisao jednog osmogodišnjeg dječaka. Njegova vakcina je ubrzo u cijelom svijetu prihvaćena kao pouzdana zaštita od smrtonosnih velikih boginja. 1866. - Umro francuski kompozitor Erik Sati (Eric Satie), protivnik impresionizma i pobornik specifičnog uprošćenog muzičkog izraza. Posebno je gajio humor i grotesku. Djela: balet "Priroda", klavirske kompozicije "Hladni komadi", "Osušeni embrioni", "Tri komada u obliku kruške". 1911. - Rođena američka filmska glumica irskog porijekla Morin O'Saliven (Maureen O'Sullivan), poznata po ulogama Tarzanove partnerke Džejn u seriji filmova s Džonijem Vajsmilerom (Johnny Weissmuller). Filmovi: "Tarzan i njegova drugarica", "Tarzan i njegov sin", "Tarzanova najveća avantura", "Tarzan u Njujorku", "Visoki čovjek", "Dejvid Koperfild", "Ana Karenjina", "Braća Marks na trkama", "Kardinal Rišelje", "Ponos i predrasude". 1935. - Umro francuski kompozitor Pol Dika (Paul Dukas), profesor Pariskog konzervatorijuma, koji se inspirisao klasičnom tradicijom, obogativši je utjecajem kasnoromantičara i impresionista. Djela: orkestarski skerco "Čarobnjakov učenik", opera "Arijadna i Plavobradi", koreografska poema "Peri".

