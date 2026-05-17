Želimir Vidović Keli: 34. godišnjica pogibije legendarnog bh. fudbalera

Na današnji dan 1992. godine, poginuo je Želimir Vidović Keli, legendarni igrač Fudbalskog kluba Sarajevo, zbog čijih poteza su navijači dolazili na utakmice.
Prvu utakmicu za FK Sarajevo odigrao je 14. avgusta 1974. godine. U klubu s Koševa proveo je devet godina, a bio je ključni član ekipe koja je odigrala zapaženu ulogu u kupu UEFA u sezoni 1980/81. i stigla do finala Kupa bivše SFR Jugoslavije. Godine 1983., pridružio se austrijskom timu Grazer AK, za koji je nastupao šest sezona, prije nego što se 1989. povukao iz profesionalnog fudbala.
Odigrao je i dvije utakmice za reprezentaciju bivše SFR Jugoslavije.
Stao u odbranu domovine
Kada je počela agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu (1992. – 1995.), Vidović je, kao i većina istinskih sportista, stao u odbranu domovine. Prepričavane su situacije u kojima je kao dobrovoljac s velikom hrabrošću pomagao ranjenicima. Tog kobnog 17. maja 1992. godine tokom opsade Sarajeva učestvovao je u dobrovoljnoj operaciji kako bi pomogao transport civila, ranjenih od srpskih agresorskih snaga, u obližnju bolnicu u sarajevskom naselju Dobrinja. Nakon što je konvoj zaustavljen na srpskom vojnom punktu, vojnici su ga odveli, a bez informacija o njegovoj sudbini ostalo se naredne četiri godine.
Posmrtni ostaci legendarnog fudbalera otkriveni su 1996. godine u plitkoj masovnoj grobnici zajedno s ostacima još troje ljudi, a 5. juna 2004. godine Keli je sahranjen u Sarajevu, zajedno s dresom FK Sarajeva.
1510. - Umro Sandro Botičeli (Botticelli), jedan od najznačajnijih italijanskih ranorenesansnih slikara, koji je radio religiozne i alegorijske kompozicije, a posebno je poznat po likovima Bogorodice s malim Isusom. Botičeli je prvi italijanski slikar koji je izradio crteže za ilustraciju Danteove „Božanstvene komedije“. Radio je i kartone za tapiserije koje se danas nalaze u Viktorijinom i Albertovom muzeju u Londonu. Prvo priznanje dobio je u svojoj lokalnoj crkvi Ognisanti s djelom „Sveti Augustin“. U Rimu je, na poziv pape Siksta IV uradio tri freske u Sikstinskoj kapeli, „Prizori iz Mojsijevog života“, „Kazne Koraha, Datana i Abirama“ i „Iskušavanje Isusovo“. Čuveni slikar se nikada nije oženio, a razlog je, prema mnogima, što je bolovao od neuzvraćene ljubavi. Naime, bio je zaljubljen u udatu plemkinju Simonetu Vespuči (Simonette Vespucci), za koju se vjeruje da je bila model za jednu od njegovih najboljih slika „Rođenje Venere“, iako je preminula 10 godina prije završetka ove slike, te brojne druge njegove slike. Dokaz njegove ljubavi je i činjenica da je odmah nakon njene smrti Botičeli zatražio da ga, kada umre, sahrane pored nje u crkvi Svih Svetih (Ognissanti). Želja mu je ispunjena.
1749. - Rođen engleski ljekar Edvard Džener (Edward Jenner), pronalazač vakcine protiv velikih boginja, čime je utemeljio modernu imunologiju. Uočio je da ljudi zaraženi kravljim boginjama ne dobijaju velike boginje ni u vrijeme epidemija. Poslije dvije decenije rada u maju 1796. godine uspješno je vakcinisao jednog osmogodišnjeg dječaka. Njegova vakcina je ubrzo u cijelom svijetu prihvaćena kao pouzdana zaštita od smrtonosnih velikih boginja.
1866. - Umro francuski kompozitor Erik Sati (Eric Satie), protivnik impresionizma i pobornik specifičnog uprošćenog muzičkog izraza. Posebno je gajio humor i grotesku. Djela: balet "Priroda", klavirske kompozicije "Hladni komadi", "Osušeni embrioni", "Tri komada u obliku kruške".
1911. - Rođena američka filmska glumica irskog porijekla Morin O'Saliven (Maureen O'Sullivan), poznata po ulogama Tarzanove partnerke Džejn u seriji filmova s Džonijem Vajsmilerom (Johnny Weissmuller). Filmovi: "Tarzan i njegova drugarica", "Tarzan i njegov sin", "Tarzanova najveća avantura", "Tarzan u Njujorku", "Visoki čovjek", "Dejvid Koperfild", "Ana Karenjina", "Braća Marks na trkama", "Kardinal Rišelje", "Ponos i predrasude".
1935. - Umro francuski kompozitor Pol Dika (Paul Dukas), profesor Pariskog konzervatorijuma, koji se inspirisao klasičnom tradicijom, obogativši je utjecajem kasnoromantičara i impresionista. Djela: orkestarski skerco "Čarobnjakov učenik", opera "Arijadna i Plavobradi", koreografska poema "Peri".
1992. - Osnovan Sarajevski ratni teatar – SARTR, na inicijativu reditelja Dubravka Bibanovića i Gradimira Gojera, inž. Đorđa Mačkića i pisca Safeta Plakala, a okupio je glumce i druge saradnike iz tri profesionalna sarajevska teatra koja su, zbog agresije na Bosnu i Hercegovinu, morala obustaviti svoj rad. U avgustu 1992. SARTR je konstituiran kao vojna jedinica pri Regionalnom štabu Oružanih snaga BiH Sarajevo, a 12. januara 1993. godine, odlukom Ratnog predsjedništva Skupštine grada Sarajeva kao javna ustanova iz oblasti kulture od posebnog interesa za odbranu grada. Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo od 24. jula 1997. ulogu osnivača SARTR-a preuzeo je Kanton Sarajevo. Godine 2003., Sarajevski ratni teatar SARTR je dobio Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva. Afirmirajući se kao jedan od fenomena duhovnog otpora u Sarajevu pod opsadom, SARTR je bio prvi bh. teatar koji je još ratnih 1994. i 1995. uspio izaći u Evropu i predočiti joj se kao segment autohtone kulture BiH.
1992. - Zapaljen Orijentalni institut u Sarajevu. Uništena su djela od neprocjenjivog značaja, rukopisi iz 11. vijeka koji su sačuvani tokom brojnih ratova i elementarnih nepogoda. Od prijeratnih 5.263 kodeksa preostala su samo 52, među kojima su neki djelimično nagoreni, da svjedoče o barbarskom uništenju neponovljivog stvaralaštva zauvijek izgubljenog za svjetsku nauku i kulturu.
2012. – Preminula legendarna američka pjevačica Ladona Edrijan Gejnz (LaDonna Adrian Gaines), umjetničkog imena Dona Samer (Donna Summer). Dobitnica je pet nagrada Gremi, a bila je prva pjevačica čija su tri uzastopna dupla albuma osvojila prvo mjesto američke top-liste Bilbord, te koja je imala četiri singla na prvom mjestu top-lista u SAD u periodu od 13 mjeseci. Tokom 40-godišnje muzičke karijere Samer je objavila 17 studijskih albuma, a 14 njenih pjesama nalazilo se na američkoj top-listi singlova Bilbord. Njena pjesma "Love to Love You Baby" postigla je ogroman komercijalni uspjeh, a nakon nje su se nizali hitovi poput "I Feel Love", "MacArthur Park", "Hot Stuff" i "No More Tears (Enough is Enough)“ koji je snimila u duetu s Barbrom Strejsend (Streisand). Redovno se pojavljivala u klubu „Studio 54" u Njujorku, postavši poznata kao „kraljica diska“. Dona se dugo borila s depresijom i ovisnošću o drogi, a preminula je od raka pluća.