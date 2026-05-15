Video / Izetbegović nakon kandidature: Podrška strankama okupljenim oko Bećirovića tone, ali neće biti lako

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović održao je konferenciju za medije nakon što su ga zvanično organi stranke predložili kao kandidata za člana Predsjedništva BiH.

On je kazao da je tražio da se temeljito razmotri njegova kandidatura, a da je onda dobio 100-postotnu podršku svih kantonalnih i regionalnih odbra SDA.

Istakao je da bi bilo neodgovrno reći da je lako i sigurno pobijediti 14 stranaka koji su svoju i sudbinu svojih stranaka vezali za pobjedu Denisa Bećirovića.

- Ipak, uvjeren sam da podrška ovom čitavom klasteru stranaka tone i da ljudi ne žele više ovakvu vlast. Ostanak Bećirovića je ostanak Trojke, a ostanak Trojke je ostanak potonuća u svakom smislu. Vrijeme je da se SDA vrati i nastavi raditi svoj posao. Mi smo uvijek svoj posao dobro radili, i ja i SDA - kazao je Izetbegović.

Osvrnuo se i na izvještaj visokog predstavnika u Vijeću sigurnosti UN-a, za koji je kazao da je korektno locirao probleme.

Govoreći o radu Vlade FBiH, kazao je da je ogroman problem zaduživanje.

- Svojim neradom guraju Federaciju BiH u sve veću ekonomsku krizu. Svi parametri su u padu, osim duga i cijena. Ugašena je Koksara, Željezara, pada industrija. FBiH je izgubila 10 hiljada radnih mjesta u realnom sektoru, postoji problem u industriji mlijeka. Proizvodnja čelika i mlijeka su strateški proizvodi. Ukazujemo na protupravno djelovanje gradonačelnika Mostara Marija Kordića.