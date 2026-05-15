Dodik nakon vandalizma u Sarajevu: "Pozivam sve naše kompanije – zatvorite radnje, ima posla i mimo Sarajeva"

U Sarajevu je sinoć došlo do incidenta kada je na jednu od prodavnica u ulici Ferhadija bačena crvena boja i ispisano "4S", a ovaj incident su uskoro počeli da koriste i političari iz Republike Srpske, predstavljajući to kao "napad na srpski narod".

Lider SNSD-a Milorad Dodik pozvao je kompanije iz Republike Srpske i Srbije da zatvore svoje radnje u Federaciji BiH.

- Mržnja Sarajeva prema Srbiji, Republici Srpskoj i Srbima jača je od ekonomskog interesa i želje za saradnjom. To što je učinjeno na prodavnicama kompanija iz Srbije i Republike Srpske, neodoljivo podsjeća na početak najmračnijeg razdoblja u istoriji Evrope i svijeta. I neće stati. Ponovit će se. Dok god i posljednja ne bude zatvorena - naveo je Dodik u objavi na mreži X.

Naveo je da je "mržnja je kao korov - teško se iskorjenjuje".

- Kada se hrani, onda buja. Zato pozivam sve naše kompanije - zatvorite svoje radnje. Ima posla i mimo Sarajeva - naveo je predsjednik SNSD-a.

Podsjećamo, nepoznati počinioci bacili su crvenu farbu na vrata i izlog dvije prodavnice u sarajevskoj ulici Ferhadija. Također, na izlozima je napisan i simbol "4S".

O incidentu se oglasio i načelnik Općine Stari Grad koji je naveo da se radi o pogrešnim interpretacijama i dezinformacijama s ciljem podizanja tenzija.

- Osuđujem ovaj i svaki napad. Šire se dezinformacije s ciljem podizanja tenzija. Poslovni prostor je u vlasništvu Općine Stari Grad, a zakupac je firma čiji vlasnik nije srpske nacionalnosti, dok je brend italijanski - naveo je Čengić.