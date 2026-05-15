Čengić odbacio Minićeve tvrdnje o "napadu na Srbe" u Sarajevu: "Iznosi dezinformacije s ciljem podizanja tenzija"

U sarajevskoj ulici Ferhadija sinoć je došlo do incidenta kada je na jednu prodavnicu bačena crvena boja, a na izlog ispisan natpis “4S”. Događaj su ubrzo politički interpretirali pojedini zvaničnici iz Republike Srpske, tvrdeći da se radi o “napadu na srpski narod”.

Premijer Republike Srpske Savo Minić reagovao je na platformi X, navodeći da je riječ o napadu na objekat zbog njegovog vlasništva.

- Najoštrije osuđujemo vandalske ispade usmjerene prema srpskom kapitalu u Sarajevu. Šaranje po objektima i prosipanje crvene boje na radnje u srpskom vlasništvu ne predstavlja napad na privatnu imovinu, nego pokušaj zastrašivanja i širenja mržnje. Očekujem od nadležnih institucija da hitno pronađu i sankcionišu odgovorne, da bi se poslala jasna poruka da nacionalna i vjerska netrpeljivost nisu prihvatljive - napisao je Minić.

Dizanje tenzija

Međutim, ove navode je demantovao načelnik Općine Stari Grad Irfan Čengić, poručivši da se radi o netačnim tvrdnjama koje dodatno podižu tenzije.

- Osuđujem ovaj i svaki napad, ali premijer Minić iznosi dezinformacije s ciljem podizanja tenzija. Poslovni prostor je u vlasništvu Općine Stari Grad, a zakupac je firma čiji vlasnik nije srpske nacionalnosti, dok je sam brend italijanski - naveo je Čengić.

Slični incidenti

On je dodao da slični slučajevi nisu izolovani.

- Slični incidenti sa simbolima ‘4S’ zabilježeni su nedavno i na biciklističkoj stazi Stari Grad – Pale, kao i na Bistriku. Policija i tužilaštva će raditi svoj posao poručio je.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ranije su saopštili da je slučaj prijavljen, te da je o svemu obaviješten dežurni tužilac.

- Uviđaj je u toku. Događaj je okvalifikovan kao krivično djelo iz člana 163. ‘Izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti’ - izjavila je glasnogovornica MUP-a KS Mersiha Novalić.