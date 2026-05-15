Njemački novinar: Šmit mi je dao intervju, pa pokušao spriječiti njegovu objavu

Njemački novinar Mihael Martens, koji prati situaciju na Zapadnom Balkanu, a posebno u BiH, objavio je na platformi X da je visoki predstavnik Kristijan Šmit pokušao spriječiti objavu teksta na FAZ-u vezano za BiH.

Naime, Martens je odradio intervju sa Šmitom, no on se kasnije nije svidio odlazećem visokom predstavniku, pa je tražio da se spriječi objava teksta.

Čim sam ugasio snimanje razgovora, Šmidt je odmah rekao koliko je nezadovoljan mojim pitanjima. Zamjerio mi je što sam stavio u pitanje to da je ostavka njegova lična odluka. Također, zamjerao mi je i kako sam pisao o radu OHR-a. To je njegovo pravo, ali sam mu rekao da nisam tu da bi on bio sretan ili nesretan - naveo je i dodao da je i ranije dobio poruku zbog jednog teksta i to direktno od Šmita.