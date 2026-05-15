Njemački novinar: Šmit mi je dao intervju, pa pokušao spriječiti njegovu objavu

Njemački novinar Mihael Martens, koji prati situaciju na Zapadnom Balkanu, a posebno u BiH, objavio je na platformi X da je visoki predstavnik Kristijan Šmit pokušao spriječiti objavu teksta na FAZ-u vezano za BiH.
Naime, Martens je odradio intervju sa Šmitom, no on se kasnije nije svidio odlazećem visokom predstavniku, pa je tražio da se spriječi objava teksta.
Čim sam ugasio snimanje razgovora, Šmidt je odmah rekao koliko je nezadovoljan mojim pitanjima. Zamjerio mi je što sam stavio u pitanje to da je ostavka njegova lična odluka. Također, zamjerao mi je i kako sam pisao o radu OHR-a. To je njegovo pravo, ali sam mu rekao da nisam tu da bi on bio sretan ili nesretan - naveo je i dodao da je i ranije dobio poruku zbog jednog teksta i to direktno od Šmita.
Kazao je da je četiri sata nakon intervjua došao mail od Odjela za odnose s javnošću OHR-a, gdje se tražilo da se intervju povuče, šta ga je razljutilo.
Istakao je da je morao imati priču za printano izdanje, jer je već odvojio vrijeme za taj intervju, pa je odlučio poslati mail OHR-u.
- U mailu sam naveo da sam radio intervjue s afričkim ratnim vođama, s ruskim oligarsima, balkanskim švercerima i da njima nije palo na pamet da se ne objavi nešto što su rekli. Rekao sam im da ću poštovati odluku, ali da ona dolazi s novinarskim posljedicama, odnosno da ću umjesto intervjua objaviti samo pitanja koja sam spremio, bez Šmitovih odgovora - istakao je.
Kasnije kaže da je njegov plan uspio i da ga je lično Šmit informirao da intervju ipak može objaviti.
- Intervju će biti objavljen u vikend izdanju FAZ-a pod imenom "Hajde da pričamo o nečemu drugom" što je direktan Schmidtov citat - naveo je Martens.