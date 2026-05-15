Zaključci Predsjedništva SDA: Imenovanje Šmitovog nasljednika završiti što prije, nadležnosti OHR-a se ne trebaju smanjiti

Predsjedništvo SDA na današnjoj sjednici donijelo je odluku o kandidaturi Bakira Izetbegovića za člana Predsjedništva BiH. Osim toga, usvojili su brojne zaključke koje u nastavku prenosimo u cijelosti. 1. Predsjedništvo SDA ocjenjuje da je izvještaj Visokog predstavnika za BiH Christiana Schimdta pred Vijećem sigurnosti UN-a bio korektan, s jasno lociranim problemima i označenim krivcima za pokušaj dekonstrukcije države Bosne i Hercegovine. Smatramo da rješenje nije u uklanjanju Visokog predstavnika ili smanjenju nadležnosti OHR-a, već u savlađivanju najvećih krivaca za blokade i zastoje oličenim u režimu Milorada Dodika, te u njegovom trajnom uklanjanju s poltičke scene. 2. Pozdravljamo obraćanje bošnjačkih predstavnika u entitetu RS Vijeću sigurnosti UN-a i činjenicu da je Visoki predstavnik konačno potencirao pitanje ponižavajućeg aparthejda u ovom entitetu. SDA je kroz cijeli petogodišnji mandat upozoravala Christiana Schmidta da on nije Visoki predstavnik samo za Federaciju, već za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

3. Ostavka Christiana Schmidta na poziciju Visokog predstavnika, bez obzira na razloge i okolnosti pod kojima se ona dogodila, ne smije imati nikakve posljedice po ulogu i funkcionisanje institucije OHR- a. Potrebno je što prije imenovati Schmidtovog nasljednika. OHR sa punim ovlastima, uključujući i Bonske, mora ostati sa sjedištem u Sarajevu do ispunjenja uvjeta iz Programa 5+2 i uspostavljanja neophodnih mehanizama deblokade države, kojima bi se zamijenila uloga Visokog predstavnika. Svaki drugi scenarij gura Bosnu i Hercegovinu prema novim blokadama i dodatnoj nestabilnosti. 4. Upozoravamo da crtanje karata i zagovaranje tzv. „trećeg entiteta“ na skupovima u Zagrebu može izazvati samo dodatnu nestabilnost i dodatno opteretiti odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te posebno Bošnjaka i Hrvata. Nikakvih teritorijalno-etničkih podjela Federacije i nikakvih „trećih entiteta“ nikada neće biti. Pokušaj stvaranja tzv. „Herceg Bosne“ prije 33 godine je doveo do rata između HVO-a i Armije RBiH, koji je rezultirao zločinima, koncentracionim logorima, iseljavanjem stotina hiljada Hrvata, Srba i Bošnjaka i presudama rukovodstvu tzv. „HZHB“ i Republike Hrvatske za udruženi zločinački poduhvat. Umjesto prijetnji novim podjelama, blokada, pokušaja paternalističkog odnosa prema BiH, saradnje s Dodikovim režimom s ciljem pritiska na Bošnjake, potrebno je kroz dijalog na ravnopravnoj osnovi rješavati sva otvorena pitanja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te frustracija i zahtjeva koje oba naroda imaju. 5. Aktuelna vladajuća koalicija (SNSD, HDZ, Trojka) mora snositi punu odgovornost za totalnu blokadu evropskog puta i gubitak skoro milijardu KM iz Plana rasta. Umjesto da provodi reforme i iskoristi povoljna sredstva EU-a, vlast nekontrolisano zadužuje državu i entitete. Svojim neradom Bosnu i Hercegovinu ponovo vraćaju na sivu listu Moneyvala, što će imati teške posljedice po domaću privredu, ali i novčane transakcije građana.