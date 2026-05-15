Zaključci Predsjedništva SDA: Imenovanje Šmitovog nasljednika završiti što prije, nadležnosti OHR-a se ne trebaju smanjiti

Predsjedništvo SDA na današnjoj sjednici donijelo je odluku o kandidaturi Bakira Izetbegovića za člana Predsjedništva BiH.
Osim toga, usvojili su brojne zaključke koje u nastavku prenosimo u cijelosti.
1. Predsjedništvo SDA ocjenjuje da je izvještaj Visokog predstavnika za BiH Christiana Schimdta pred Vijećem sigurnosti UN-a bio korektan, s jasno lociranim problemima i označenim krivcima za pokušaj dekonstrukcije države Bosne i Hercegovine.
Smatramo da rješenje nije u uklanjanju Visokog predstavnika ili smanjenju nadležnosti OHR-a, već u savlađivanju najvećih krivaca za blokade i zastoje oličenim u režimu Milorada Dodika, te u njegovom trajnom uklanjanju s poltičke scene.
2. Pozdravljamo obraćanje bošnjačkih predstavnika u entitetu RS Vijeću sigurnosti UN-a i činjenicu da je Visoki predstavnik konačno potencirao pitanje ponižavajućeg aparthejda u ovom entitetu. SDA je kroz cijeli petogodišnji mandat upozoravala Christiana Schmidta da on nije Visoki predstavnik samo za Federaciju, već za cijelu Bosnu i Hercegovinu.
3. Ostavka Christiana Schmidta na poziciju Visokog predstavnika, bez obzira na razloge i okolnosti pod kojima se ona dogodila, ne smije imati nikakve posljedice po ulogu i funkcionisanje institucije OHR- a.
Potrebno je što prije imenovati Schmidtovog nasljednika. OHR sa punim ovlastima, uključujući i Bonske, mora ostati sa sjedištem u Sarajevu do ispunjenja uvjeta iz Programa 5+2 i uspostavljanja neophodnih mehanizama deblokade države, kojima bi se zamijenila uloga Visokog predstavnika. Svaki drugi scenarij gura Bosnu i Hercegovinu prema novim blokadama i dodatnoj nestabilnosti.
4. Upozoravamo da crtanje karata i zagovaranje tzv. „trećeg entiteta“ na skupovima u Zagrebu može izazvati samo dodatnu nestabilnost i dodatno opteretiti odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te posebno Bošnjaka i Hrvata. Nikakvih teritorijalno-etničkih podjela Federacije i nikakvih „trećih entiteta“ nikada neće biti. Pokušaj stvaranja tzv. „Herceg Bosne“ prije 33 godine je doveo do rata između HVO-a i Armije RBiH, koji je rezultirao zločinima, koncentracionim logorima, iseljavanjem stotina hiljada Hrvata, Srba i Bošnjaka i presudama rukovodstvu tzv. „HZHB“ i Republike Hrvatske za udruženi zločinački poduhvat.
Umjesto prijetnji novim podjelama, blokada, pokušaja paternalističkog odnosa prema BiH, saradnje s Dodikovim režimom s ciljem pritiska na Bošnjake, potrebno je kroz dijalog na ravnopravnoj osnovi rješavati sva otvorena pitanja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te frustracija i zahtjeva koje oba naroda imaju.
5. Aktuelna vladajuća koalicija (SNSD, HDZ, Trojka) mora snositi punu odgovornost za totalnu blokadu evropskog puta i gubitak skoro milijardu KM iz Plana rasta. Umjesto da provodi reforme i iskoristi povoljna sredstva EU-a, vlast nekontrolisano zadužuje državu i entitete. Svojim neradom Bosnu i Hercegovinu ponovo vraćaju na sivu listu Moneyvala, što će imati teške posljedice po domaću privredu, ali i novčane transakcije građana.
6. Vlada FBiH svojim neznanjem i neradom gura Federaciju u sve dublju ekonomsku katastrofu. U padu su svi bitni parametri, rastu jedino cijene i dug, koji je u samo četiri mjeseca ove godine dosegao 2,1 milijardu KM, čemu treba dodati i vanbudžetsko zaduživanje od skoro 2 milijarde KM.
Ugašena je Koksara u Lukavcu, pred gašenjem je Željezara u Zenici, pada industrijska porizvodnja, ukupan izvoz je pao za 20 posto, izvoz u namjenskoj industriji za čak 50 posto, za 15 mjeseci je izgubljeno 10.000 radnih mjesta...U gubitku su većina javnih preduzeća koja su prethodnom mandatu poslovala pozitivino. Gašenje industrije mlijeka znači da država gubi prehrambenu sigurnost i domaću proizvodnju hrane.
Ekonomija postaje pretežno potrošačka i trgovačka, a ne proizvodna. Dugoročno to znači veću ovisnost o stranim tržištima, kreditima i političkim odnosima izvan zemlje. Bez proizvodnje čelika i mlijeka, ne govorimo o krizi sektora nego postepenom gašenju proizvodne ekonomije.
7. Predsjedništvo SDA upozorava da je neprihvatljivo protivpravno djelovanje gradonačelnika Mostara Marija Kordića i načelnice Odjela za urbanizam Gradske uprave Mostara, kadrova HDZ-a BiH, vezano za imovinsko-pravne odnose, a kojim se bez pravnog osnova promijenio posjednik na preko 700.000 m2 na području Grada Mostara, te je umjesto zakonitog i stvarnog posjednika, Hidroelektrana na Neretvi - podružnice Elektroprivrede BiH, u katastru kao posjednik upisana Elektroprivreda HZHB. Pozivamo Vladu FBiH i Upravu Elektroprivrede BiH, kao i druge nadležne organe, da poduzmu neophodne pravne mjere na zaštiti imovine JP EPBiH, a protiv odgovornih osoba podnesu krivične prijave nadležnom tužilaštvu.
Osuđujemo aktivnosti gradonačelnika Mostara Marija Kordića kojima nastoji na rukovodne pozicije u Gradskoj upravi i javnim preduzećima Grada Mostara imenovati samo kadrove iz reda hrvatskog naroda, ne poštujući ustavne i zakonske odredbe o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda, ignorišući i prethodne dogovore po tom pitanju sa predstavnicima Bošnjaka u Gradskom vijeću.
8. Predsjedništvo SDA daje punu podršku aktivnostima Kluba Bošnjaka u Gradskom vijeću kojima se rad gradonačelnika i gradske uprave Mostara želi vratiti u ustavne i zakonske okvire, a posebno aktivnostima na zaštiti prava Bošnjaka i svih drugih građana na ravnopravnu zastupljenost u institucijama Grada, kao osnovu za izgradnju povjerenja.
Pozivamo delegate u Domu naroda Parlamenta FBiH da na sjednici zakazanoj za 19. maj 2026. godine podrže usvajanje Zakona o proporcionalnoj zastupljenosti, čijim usvajanjem bi se izbalansirala nacionalna zastupljenost u institucijama i spriječila diskriminacija koja je posebno izražena na području Hercegovine.
9. Predsjedništvo Stranke demokratske akcije jednoglasno je donijelo odluku da kandidat SDA za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda bude predsjednik SDA Bakir Izetbegović.