Šmit: Nisu mi prijetili crnom listom, žao mi je što nisam posljednji visoki predstavnik, država ne može poklanjati svoju imovinu

Visoki predstavnik Kristijan Šmit prvi put je javno progovorio o svojoj iznenadnoj ostavci, govoreći da nerado odlazi. - Zaljubio sam se u ovu zemlju, ušao sam u njene probleme. Bilo je diskusija unutar PIC-a i važno mi je da međunarodna zajednica ima zajednički nastup - rekao je Šmit na Face televiziji. Naveo je da je bilo razgovora o tome koliko će dugo ostati i kakva će biti uloga OHR-a, ali da nije razgovore vodio samo s Amerikancima. - To se mora vidjeti da situacija nije kako prije tri ili četiri godine i da imamo veliku dinamiku i ovdje u BiH. Predstoji članstvo u EU. Rekao sam u redu, donijet ću svoju odluku za sebe - naveo je. Kaže da nije niko rekao da je nešto trebalo uraditi drugačije, ali da se na ovoj poziciji moraju slušati mnogi, a sami donositi odluke.

- Niko nije došao i rekao "uradi to", a ja da sam rekao "neću" pa da moram ići odavde. Sa svim odlukama, sigurno da sam i ja griješio, smatram da sam bio na pravom putu i uvijek sam imao podršku međunarodne zajednice - istakao je. Negirao je da mu je prijećeno crnom listom ukoliko se ne povuče, kao i to da odlazi jer nije htio potpisati odluku o državnoj iumovini. - Razgovarali smo postoji li pozitivan razvoj, šta međunarodna zajednica može učiniti, šta sada dalje. Čudna je ovo zemlja kada je politika u pitanje. Nije me niko htio staviti na crnu listu, niko mi to nije rekao - naglasio je. Govoreći o državnoj imovini, rekao je da će se morati donijeti određene odluke. - Ko pravi gasovod, on ga gradi na državnom zemljištu, mora se znati vladati takvom temom. Tu imate puno površina koje pripadaju državi, a koriste se, moramo imati neku regulativu. FBiH je donijela Zakon za južnu interkonekciju, u sporazumu s Hrvatskom potvrđeno je da se mora dati pravna sigurnost i da se mora odlučiti na nivou države. Zainteresiran sam i čekam kako će se dalje stvari odvijati - naglasio je. Kazao je da se u Srbiji gasovod gradi dijelom i novaca EU, a da ne može shvatiti kako to nije slučaj i u BiH, kritikujući na taj način i EU. Poručio je da domaći političari moraju preuzeti odgovornost i donositi odluke. Naveo je da je 30 posto zemljišta na kojem se gradi Južna interkonekcija državna imovina. Mišljenja je da koncesija ne treba biti besplatna. - Država mora dobiti kompenzaciju, to je moja ideja. Država ne može poklanjati svoje zemljište i imovinu. Ako se država totalno izostavi, onda ćemo dobijati sve slabiju državu koja nema novca i koja neće moći koristiti svoju imovinu - poručio je.