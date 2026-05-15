Šmit: Nisu mi prijetili crnom listom, žao mi je što nisam posljednji visoki predstavnik, država ne može poklanjati svoju imovinu

Visoki predstavnik Kristijan Šmit prvi put je javno progovorio o svojoj iznenadnoj ostavci, govoreći da nerado odlazi.
- Zaljubio sam se u ovu zemlju, ušao sam u njene probleme. Bilo je diskusija unutar PIC-a i važno mi je da međunarodna zajednica ima zajednički nastup - rekao je Šmit na Face televiziji.
Naveo je da je bilo razgovora o tome koliko će dugo ostati i kakva će biti uloga OHR-a, ali da nije razgovore vodio samo s Amerikancima.
- To se mora vidjeti da situacija nije kako prije tri ili četiri godine i da imamo veliku dinamiku i ovdje u BiH. Predstoji članstvo u EU. Rekao sam u redu, donijet ću svoju odluku za sebe - naveo je.
Kaže da nije niko rekao da je nešto trebalo uraditi drugačije, ali da se na ovoj poziciji moraju slušati mnogi, a sami donositi odluke.
- Niko nije došao i rekao "uradi to", a ja da sam rekao "neću" pa da moram ići odavde. Sa svim odlukama, sigurno da sam i ja griješio, smatram da sam bio na pravom putu i uvijek sam imao podršku međunarodne zajednice - istakao je.
Negirao je da mu je prijećeno crnom listom ukoliko se ne povuče, kao i to da odlazi jer nije htio potpisati odluku o državnoj iumovini.
- Razgovarali smo postoji li pozitivan razvoj, šta međunarodna zajednica može učiniti, šta sada dalje. Čudna je ovo zemlja kada je politika u pitanje. Nije me niko htio staviti na crnu listu, niko mi to nije rekao - naglasio je.
Govoreći o državnoj imovini, rekao je da će se morati donijeti određene odluke.
- Ko pravi gasovod, on ga gradi na državnom zemljištu, mora se znati vladati takvom temom. Tu imate puno površina koje pripadaju državi, a koriste se, moramo imati neku regulativu. FBiH je donijela Zakon za južnu interkonekciju, u sporazumu s Hrvatskom potvrđeno je da se mora dati pravna sigurnost i da se mora odlučiti na nivou države. Zainteresiran sam i čekam kako će se dalje stvari odvijati - naglasio je.
Kazao je da se u Srbiji gasovod gradi dijelom i novaca EU, a da ne može shvatiti kako to nije slučaj i u BiH, kritikujući na taj način i EU.
Poručio je da domaći političari moraju preuzeti odgovornost i donositi odluke. Naveo je da je 30 posto zemljišta na kojem se gradi Južna interkonekcija državna imovina.
Mišljenja je da koncesija ne treba biti besplatna.
- Država mora dobiti kompenzaciju, to je moja ideja. Država ne može poklanjati svoje zemljište i imovinu. Ako se država totalno izostavi, onda ćemo dobijati sve slabiju državu koja nema novca i koja neće moći koristiti svoju imovinu - poručio je.
Na pitanje zašto ne riješi pitanje državne imovine prije odlaska, kazao je da se u RS pričaju gluposti vezano za tu temu.
- Jedan kaže ako Šmit to uradi, onda ćemo se odvojiti. Da pitam, kako se dolazi do toga da se zbog jednog zakona dolazi to takvog stava, RS pripada građanima. Te rečenice pokazuju da se ne želi doći do fer rezultata. Nakon pet godina. Neki stalno objašnjavaju šta ne može. Želim znati šta se može. Ljudima se mora reći: "dragi građani, vuku vas za nos". Novac se baca kroz prozor, a vi gledate za njim - rekao je.
- Opravdano je što je Temi Brus rekla u UN-u, da morati sami uraditi. Ako ostane veliki brat Amerika ili mali brat Šmit, uvijek će se raditi na tome da se odluke donose samostalno. Mnogima u Evropi je teško da razumiju detalje u BiH - kazao je.
Naveo je da ne zna ko će biti njegov nasljednik, ali da je to jedan od najtežih poslova koje EU može dodijeliti.
- Dokazao sam da imam kičmu, imam odgovornost i prema sebi. PIC ima jednu mogućnost, u okviru mandata visokog predstavnika se može urediti. Do sada je pisalo da visoki predstavnik na osnovu vlastitog razmišljanja može uraditi stvari koje smatra potrebnim. Ako se želi nešto drugo, međunarodna zajednica ima pravo da to uradi. Ne mogu dati preporuke svom nasljedniku. Ko dođe ima jako težak posao - istakao je.
Zaključio je da mu je žao što nije posljednji visoki predstavnik.