Stanje na putevima: Kiša i odroni usporavaju saobraćaj širom BiH

U većem dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu.

- Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja, a zbog jakog vjetra i na mogućnost oborenih stabala na kolovoz. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti - navode iz BIHAMK-a.

Na magistralnim cestama: Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno-suprotnom stranom.

Na autocesti A-1 dionicama: Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača (u oba smjera preko mosta Hercegovina), zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovina na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima, povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.