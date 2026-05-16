Prva grupa hadžija iz BiH krenula put Mekke: "Hadž je kruna ibadeta svakog muslimana"

Prva grupa od 172 budućih hadžija iz Bosne i Hercegovine jutros je krenula na hadž, put Mekke, gdje će obaviti petu islamsku dužnost. Tim povodom u džamiji kralja Fahda upriličen je prigodan program i ispraćaj, a hadžije su uz dove i emocije ispraćene na jedno od najvažnijih životnih putovanja.
Odlazak na hadž za mnoge predstavlja životni san i poseban trenutak duhovnog ispunjenja, a upravo o značaju ovog putovanja govorio je i efendija Senaid Isaković.
- Ovo je prva grupa i prvi avion koji, ako Bog da, leti za Mekku. Ja sam, hvala Allahu, to već prošao i znam kako je ovim ljudima koji prvi put odlaze. Čovjek to mora doživjeti. Koliko god gledali, slušali, pričali ili razmišljali o tome, opet je to nešto što se ne može opisati dok se ne osjeti. Tek tada čovjeku postane jasno zašto kažemo da je to centar svijeta. Hadž je kruna ibadeta svakog muslimana – kazao je efendija.
Simbolika ihrama
Govoreći o simbolici ihrama, odnosno bijele odjeće koju nose muškarci tokom hadža, efendija je istakao da ona podsjeća čovjeka na prolaznost života i povratak Gospodaru.
- Ova odjeća muškaraca na neki način asocira na smrt. Zato čovjek treba živjeti tako da bude spreman svakog trenutka vratiti se svom Gospodaru. Hadž je i svojevrsna priprema za to, zbog čega prije puta tražimo halal i oprost od ljudi – poručio je efendija.
Danas iz Bosne i Hercegovine za Mekku putuju dvije grupe hadžija, odnosno četiri organizirane grupe vjernika koje će obaviti petu islamsku dužnost.
Organizacija na nivou
Vodič druge grupe hadžija, Mehidin ef. Bešlić, kazao je kako sve protiče ustaljenom dinamikom te da su emocije među budućim hadžijama posebno izražene.
- Danas, ako Bog da, putuju dva aviona hadžija, odnosno četiri grupe. Hadžije koje putuju okupljaju se u Fahdovoj džamiji, gdje klanjamo sabah-namaz, nakon čega krećemo prema aerodromu. Druga grupa će, ako Bog da, nakon ikindije-namaza stići ovdje. Sve ide ustaljenom dinamikom, organizacija je na visokom nivou i još smo pod posebnim dojmovima. Molim Allaha, džellešanuhu, da nam pomogne da hairli otputujemo i izvršimo petu islamsku dužnost – kazao je ef. Bešlić.
Posebno se zahvalio Uredu za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH, naglasivši da pripreme za organizaciju hadža traju tokom cijele godine.
- Želim se zahvaliti organizatorima iz Ureda za hadž i umru koji se tokom cijele godine pripremaju kako bi sve bilo organizirano i kako bi ovaj put protekao na najbolji način. Budućim hadžijama, ali i svima nama, poručujem da budemo od onih koji paze na druge i pomažu drugima, posebno na ovom mubarek putovanju. Važno je da se opskrbimo saburom i da nam nijjet bude iskreno zadovoljstvo Allaha – poručio je efendija.