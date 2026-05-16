Prva grupa hadžija iz BiH krenula put Mekke: "Hadž je kruna ibadeta svakog muslimana"

Prva grupa od 172 budućih hadžija iz Bosne i Hercegovine jutros je krenula na hadž, put Mekke, gdje će obaviti petu islamsku dužnost. Tim povodom u džamiji kralja Fahda upriličen je prigodan program i ispraćaj, a hadžije su uz dove i emocije ispraćene na jedno od najvažnijih životnih putovanja.

Odlazak na hadž za mnoge predstavlja životni san i poseban trenutak duhovnog ispunjenja, a upravo o značaju ovog putovanja govorio je i efendija Senaid Isaković.

- Ovo je prva grupa i prvi avion koji, ako Bog da, leti za Mekku. Ja sam, hvala Allahu, to već prošao i znam kako je ovim ljudima koji prvi put odlaze. Čovjek to mora doživjeti. Koliko god gledali, slušali, pričali ili razmišljali o tome, opet je to nešto što se ne može opisati dok se ne osjeti. Tek tada čovjeku postane jasno zašto kažemo da je to centar svijeta. Hadž je kruna ibadeta svakog muslimana – kazao je efendija.

Simbolika ihrama

Govoreći o simbolici ihrama, odnosno bijele odjeće koju nose muškarci tokom hadža, efendija je istakao da ona podsjeća čovjeka na prolaznost života i povratak Gospodaru.

- Ova odjeća muškaraca na neki način asocira na smrt. Zato čovjek treba živjeti tako da bude spreman svakog trenutka vratiti se svom Gospodaru. Hadž je i svojevrsna priprema za to, zbog čega prije puta tražimo halal i oprost od ljudi – poručio je efendija.