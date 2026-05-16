Ef. Čamdžić za "Avaz": Nova tehnologija na hadžu omogućava da hadžije budu povezani kroz jednu aplikaciju

Organizacija hadža ove godine značajno je unaprijeđena zahvaljujući savremenoj aplikaciji i digitalnom sistemu koji koriste vodiči, rukovodstvo i sve buduće hadžije, kazao je izaslanik Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Izet ef. Čamdžić.

Kako ističe, riječ je o inovaciji koja je uveliko poboljšala sigurnost, komunikaciju i logistiku tokom cijelog putovanja.

- Aplikacija i sve što ona omogućava ove godine predstavlja veliku inovaciju. Svaki vodič ima svoju grupu hadžija u aplikaciji, dok rukovodstvo hadža ima uvid u sve vodiče istovremeno. Na taj način glavni vodič u istom trenutku može poslati poruku svim vodičima i obavijestiti ih o narednim aktivnostima – kazao je ef. Čamdžić.

Direktna komunikacija

On pojašnjava da sistem omogućava i direktnu komunikaciju prema svim hadžijama istovremeno njih 2.226, što značajno ubrzava protok informacija.

Preko aplikacije su dostupne sve ključne informacije, uključujući raspored aktivnosti, obaveze, termine letova, dolaske i odlaske iz Mekke i Medine, kao i detalje vezane za obrede i dove koje hadžije mogu učiti na određenim mjestima.

- Hadžije imaju sve informacije, od rasporeda i obaveza na putu, do termina letova, dolaska u Mekku i odlaska u Medinu. Tu su i informacije o obredima i dovama koje mogu učiti na određenim mjestima – pojasnio je ef. Čamdžić.

Uvid u lokaciju

Posebno je naglašeno da aplikacija omogućava vodičima uvid u lokaciju svakog hadžije, čime se gotovo u potpunosti eliminiše mogućnost gubitka ili odvajanja od grupe.

- Vodič u svakom trenutku zna lokaciju svojih hadžija, što znači da ne postoji mogućnost da se neko izgubi – istakao je.

Osim aplikacije, ove godine hadžije imaju i stalni pristup internetu tokom cijelog putovanja, zahvaljujući elektronskim SIM karticama koje je obezbijedio Ured za hadž i umru, a koje se aktiviraju po slijetanju.

Ovaj sistem, kako se ističe, predstavlja veliki korak naprijed u organizaciji hadža, posebno u segmentu sigurnosti, koordinacije i pravovremenog informisanja velikog broja vjernika na jednom od najzahtjevnijih putovanja na svijetu.