Zaustavljanje pljačke Zeničke željezare: Vrijeme curi, rok je 25. juni

Vlada Federacije BiH se probudila i počela povlačiti konkretne korake ka spašavanju fabrike Nova Željezara, jedinog proizvođača čelika u Bosni i Hercegovini.

Najprije je poslala posebni zakon (Lex specijalis) na hitno usvajanje u Parlament FBiH, kako bi kompaniju preuzela vanredna uprava. Izvori iz Vlade sada nezvanično govore da će u kompaniju uskoro ući inspektori Finansijske policije Federacije BiH.

U Vladi smatraju da postoji dovoljno volje u Parlamentu za spašavanje Željezare, jer „ko će se usuditi glasati protiv spašavanja hiljada radnika i kičme metalne industrije na koju su oslonjene desetine manjih kompanija“.

Ostaje još pitanje da li će biti dovoljno vremena? Općinski sud u Zenici će 25. juna odlučiti postoje li zakonski uslovi za proglašenje stečaja, koji je zatražio novi vlasnik, povlašteni biznismen Milorada Dodika.

U međuvremenu, već sedmicama radnici upozoravaju da desetine kamiona svake zore odvoze nepoznate tovare iz Željezare.

Prethodni postupak

- Čim sam pogledao video „Avaza“, kojim ste upozoravali na otuđenje imovine iz Željezare, odmah sam dopisom tražio izjašnjenje nadležnih Nove Željezare. U takvim slučajevima uvijek upozorim da je davanje lažnih informacija kažnjivo - navodi on.

- Oni kažu da je riječ o redovnim aktivnostima koje rade tako rano ujutro, kako bi izbjegli saobraćajne gužve - navodi za „Avaz“ privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović. Objašnjava da je na sličan način reagovao više puta, čak i po anonimnim prijavama.