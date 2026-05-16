NEIZVJESNOST

Zaustavljanje pljačke Zeničke željezare: Vrijeme curi, rok je 25. juni

U Željezaru ulazi i Finansijska policija?

Gordan Pavlović nikad nije krio svoje veze s Miloradom Dodikom. Facebook

Piše: Ermin Zatega

prije 54 minute

Vlada Federacije BiH se probudila i počela povlačiti konkretne korake ka spašavanju fabrike Nova Željezara, jedinog proizvođača čelika u Bosni i Hercegovini.

Najprije je poslala posebni zakon (Lex specijalis) na hitno usvajanje u Parlament FBiH, kako bi kompaniju preuzela vanredna uprava. Izvori iz Vlade sada nezvanično govore da će u kompaniju uskoro ući inspektori Finansijske policije Federacije BiH.

U Vladi smatraju da postoji dovoljno volje u Parlamentu za spašavanje Željezare, jer „ko će se usuditi glasati protiv spašavanja hiljada radnika i kičme metalne industrije na koju su oslonjene desetine manjih kompanija“.

Ostaje još pitanje da li će biti dovoljno vremena? Općinski sud u Zenici će 25. juna odlučiti postoje li zakonski uslovi za proglašenje stečaja, koji je zatražio novi vlasnik, povlašteni biznismen Milorada Dodika.

U međuvremenu, već sedmicama radnici upozoravaju da desetine kamiona svake zore odvoze nepoznate tovare iz Željezare.

Prethodni postupak

- Čim sam pogledao video „Avaza“, kojim ste upozoravali na otuđenje imovine iz Željezare, odmah sam dopisom tražio izjašnjenje nadležnih Nove Željezare. U takvim slučajevima uvijek upozorim da je davanje lažnih informacija kažnjivo - navodi on.

- Oni kažu da je riječ o redovnim aktivnostima koje rade tako rano ujutro, kako bi izbjegli saobraćajne gužve - navodi za „Avaz“ privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović. Objašnjava da je na sličan način reagovao više puta, čak i po anonimnim prijavama.

Hadžirašidović: Svi moramo zajedno štititi imovinu Željezare. Facebook

O ulasku finansijske policije nema inormacije, ali kaže da nam svima mora biti u interesu da zaštitimo ovu industriju, navodi on. Dodaje da je zatražio od suda da odredi vještaka ekonomske struke, koji će uraditi analizu stanja u Željezari. To je završeno, dodaje, ali o detaljima ne može govoriti jer se kompanija nalazi na korak od otvaranja stečaja i proces vodi sud.

- Nijedan upravnik nema pravo da komentariše javno ništa, sve dok se ne održi sudsko ročište. S jedne strane je predlagač stečaja, uprava Željezare, a s druge je sud, koji je i mene imenovao i po čijem nalogu se sve radi - objašnjava on. Sud će 25. juna ili otvoriti stečajni postupak ili odbiti prijedlog uprave Željezare, objašnjava Hadžirašidović.

Stečaj ili spas

Ako Vlada zakasni i Općinski sud Zenica proglasi stečaj, Željezara će doživjeti sličnu sudbinu Rudnika „Ljubija“, i drugih kompanija kroz koje je prošao Gordan Pavlović. Otpuštanje radnika i crpljenje budžetskih miliona je postao „modus operandi“ Pavlovića, koji je usavršio model poznat kao „Stečajni kanibalizam“. U posrnuloj firmi novi vlasnik „pojede samo zdravo meso“ kompanije, u obliku nekretnina, dozvola ili sirovina. Dugove i radnike ostavlja kao kosti državi, stečajnom upravniku i povjeriocima.

