"Sječa" rukovodećih kadrova gura vojnu industriju u ambis: Trojka obezglavljuje namjensku industriju

Odluke aktuelne vlasti, u kombinaciji s tržišnim izazovima, srezale su izvoz municije i naoružanja iz fabrika namjenske industrije za više od 60 posto. Ove porazne izvozne brojke za prvi kvartal ove godine dolaze iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Uprava navodi da je BiH izvezla različite proizvode namjenske industrije vrijedne 67 miliona KM, dok su u prvom kvartalu prošle godine izvezeni proizvodi vrijedni 172 miliona KM.

Vojni stručnjak profesor Berko Zečević ističe da rezultati rada oslikavaju koliko su efikasne uprave kompanija namjenske industrije. Podsjeća da smo u prethodne dvije godine svjedočili intenzivnim smjenama rukovodilaca u vojnim tvornicama u FBiH.

Politički dogovor

- To je rezultat političkih dogovora vladajuće Trojke. Kada smijenite nadzorne odbore i uprave, potrebno je određeno vrijeme da oni shvate gdje se nalaze i šta su preuzeli - pojašnjava Zečević.

Objašnjava da smjena rukovodećih ljudi u firmama strateških industrija, poput namjenske, zahtijeva sistemski pristup, edukaciju i pripremu novih kadrova. Kod nas je to dogovor političkih struktura o tome koga će ko postaviti od sebi bliskih kadrova.

- To ne može donijeti ništa dobro Bosni i Hercegovini, Federaciji BiH, niti vojnoj industriji – kaže Zečević za “Avaz”.

Pokušaji preuzimanja

Osim štetne kadrovske politike, zabrinjavajući pad izvoza Zečević pripisuje i pokušajima privatne kompanije Regulus da od Vlade FBiH preuzme kontrolu, odnosno većinski suvlasnički paket u firmama Pretis Vogošća i Binas Bugojno, u kojima je ovaj privatni investitor značajan dioničar.

- Ja sam i prošle godine više puta ukazivao da će djelovanje te firme, uz podršku određenih struktura u vlasti, dovesti do velikih ekonomskih gubitaka u radu tih tvornica. To se sada u potpunosti potvrdilo - ističe Zečević.

Nastojanje investitora, firme Regulus, da preuzme kontrolu nad dvije ključne fabrike je u kapitalističkom sistemu sasvim normalan, ističe on. Međutim, nenormalna je reakcija odgovornih političkih struktura, koje su se ponašale kao da nisu svjesne šta se dešava, ili kao da je dio ljudi bio pod utjecajem određenih struktura iz Regulusa, dodaje.

- Mi moramo zaštititi naše fabrike! - kategoričan je Zečević.

Fabrike su stabilne

Uprkos ekonomskom udaru koji je doživjela namjenska industrija, Zečević netačnim ocjenjuje informacije da je ova industrija u krizi, odnosno da će fabrike ići u stečaj. Za to, navodi on, jednostavno nema osnova.

- Ovo što se sada dešava je posljedica prevelikog petljanja politike u rad fabrika, ali one će i dalje poslovati - navodi Zečević.

Objašnjava da je neophodan razvoj novih proizvoda jer tom segmentu u poratnom periodu nije poklanjana pažnja. Prijem stručnjaka u ove fabrike bio je podložan političkom utjecaju, ističe.

- U BiH imate 180 inžinjera odbrambenih tehnologija, a zaposleno je 10 do 15. Potrebno je što više privatnog kapitala uključiti u odbrambene tehnologije, jer Vlada FBiH nema sredstava za dugoročna ulaganja - ističe Zečević

Treba naći model da privatnici ulože novac u postojeće, ili osnuju nove fabrike, jer cijela Evropa ulaže ogromne novce u razvoj vojne industrije, samo mi smo zapeli u neku petlju iz koje ne možemo da se izvučemo, zaključuje profesor Zečević.

Izvoz municije

Najveći procent izvoza čine bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična vojna municija i njihovi dijelovi, uključujući sačmu i čepove za patrone. Vrijednost izvoza samo ovih proizvoda je u prvom kvartalu prošle godine iznosila 163 miliona KM, dok je u istom periodu ove godine ona svedena na 50 miliona.