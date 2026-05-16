Sudija izuzet s predmeta: Govorio optuženom da će uzalud tražiti izuzeće i da će zahtjev biti odbijen, pa izbacio to iz zapisnika

Sudija Općinskog suda u Visokom Miroslav Savić je izuzet iz predmeta protiv optuženog Admira Suše nakon što je kolegij sudija utvrdio da prepis zapisnika koji se nalazi u spisu nije identičan tonskom zapisniku i da određeni dijelovi nisu uneseni, saznaje portal "Avaza".

Kolegij sudija je prilikom preslušavanja tonskog zapisnika utvrdio da je sudija Miroslav Savić na ročištu rekao "možete odmah tražiti izuzeće", dok se na snimku ne čuje da je neko tražio izuzeće. Nakon toga se obratio optuženom i rekao "pošto najavljujete izuzeće, odmah da vam kažem, kad budete tražili izuzeće - izuzeće se odbacuje, odmah da najavim i vama i braniocima". Optuženi je tada rekao "pa sudija", a sudija je nastavio "zahtjev svaki od vaših branilaca bit će odbačen, osim iz razloga predviđen iz člana 38. tačke a) do d), ostali će biti odbačeni i postupak će se nastaviti. Tako da mođete tražiti izuzeće odma, mođete tražiti na narednom glavnom pretresu, kad god, eto".

Naime, svi pretresi se snimaju tonski pa poslije prekucavaju i obično takvi prekucani na listu papira se koriste u postupku, a vrlo rijetko se preslušavaju. Sudija je taj prepis izmijenio i izostavio riječi koje mu ne odgovaraju radi njegove disciilinske odgovornosti, ali je na taj naćin falsifikovao javnu ispravu, a što je zapisnik. Tonski zapis predstavlja orginal, a prekucani prepis kopiju i moraju biti identični.

U rješenju se navodi da će predmet CMS odabirom biti dodijeljen drugom sudiji.