Objekt se urušava, rekonstrukcija nikad nije počela: Isparili milioni za sanaciju Skenderije

Nakon obrušavanja dijela Skenderije, u javnosti se ponovo otvorilo pitanje zbog čega kompleks nikada nije sistemski saniran, iako su kantonalne vlasti godinama najavljivale obnovu i govorile o „strateškim projektima“.

Nikad provedeno

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk još je 2023. godine tvrdio da bi „lično volio renovirati kompleks Skenderije, s akcentom na sigurnost posjetilaca i korisnika prostora“, naglašavajući da Vlada KS nema planove za rušenje kompleksa niti informacije o investitorima zainteresovanim za gradnju nebodera na toj lokaciji.

Godinu kasnije, u septembru 2024., Uk je objavio da je Vlada KS osigurala sredstva za sanaciju i hidroizolaciju dijela platoa Skenderije, navodeći da je riječ o važnom projektu očuvanja jednog od simbola Sarajeva. Tada su on i ministri Kenan Magoda i Zlatko Mijatović obilazili radove i govorili o rješavanju dugogodišnjih problema objekta.

Međutim, uprkos tim najavama i parcijalnim radovima, ključna rekonstrukcija kompleksa nikada nije provedena.

Skromne popravke

U opširnom demantu nakon posljednjeg urušavanja direktor KJP Centar Skenderija Šenaj Avdić naveo je da je jedini ozbiljniji kapitalni projekt posljednjih godina bila sanacija istočnog dijela platoa i kaskada, vrijedna gotovo 386.000 KM, dok od ranije sanacije centralnog dijela platoa 2016. godine nije bilo drugih velikih ulaganja u vanjske dijelove objekta.