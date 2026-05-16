Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SRAMOTNO

Objekt se urušava, rekonstrukcija nikad nije počela: Isparili milioni za sanaciju Skenderije

Uk i Vlada KS obilazili radove i govorili o obnovi kompleksa, dok ključna rekonstrukcija nikada nije počela

Skenderija: Srušio se dio krova. Facebook

Danijal Hadzovic
Piše: Danijal Hadzovic

prije 1 sat 10 minuta

Nakon obrušavanja dijela Skenderije, u javnosti se ponovo otvorilo pitanje zbog čega kompleks nikada nije sistemski saniran, iako su kantonalne vlasti godinama najavljivale obnovu i govorile o „strateškim projektima“.

Nikad provedeno

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk još je 2023. godine tvrdio da bi „lično volio renovirati kompleks Skenderije, s akcentom na sigurnost posjetilaca i korisnika prostora“, naglašavajući da Vlada KS nema planove za rušenje kompleksa niti informacije o investitorima zainteresovanim za gradnju nebodera na toj lokaciji.

Godinu kasnije, u septembru 2024., Uk je objavio da je Vlada KS osigurala sredstva za sanaciju i hidroizolaciju dijela platoa Skenderije, navodeći da je riječ o važnom projektu očuvanja jednog od simbola Sarajeva. Tada su on i ministri Kenan Magoda i Zlatko Mijatović obilazili radove i govorili o rješavanju dugogodišnjih problema objekta.

Međutim, uprkos tim najavama i parcijalnim radovima, ključna rekonstrukcija kompleksa nikada nije provedena.

Skromne popravke

U opširnom demantu nakon posljednjeg urušavanja direktor KJP Centar Skenderija Šenaj Avdić naveo je da je jedini ozbiljniji kapitalni projekt posljednjih godina bila sanacija istočnog dijela platoa i kaskada, vrijedna gotovo 386.000 KM, dok od ranije sanacije centralnog dijela platoa 2016. godine nije bilo drugih velikih ulaganja u vanjske dijelove objekta.

Uk: Brojna obećanja. Vlada KS

Avdić tvrdi da su u međuvremenu rađeni uglavnom parcijalni zahvati – od sistema vatrodojave i protivpožarnih zavjesa do sanacije tribina, mokrih čvorova, stolarije i parking sistema – ali da nikada nije realizovana potpuna rekonstrukcija Skenderije.

Avdić podsjeća kako je još u Strategiji razvoja Kantona Sarajevo 2021–2027. planiran projekt vrijedan 35 miliona KM za kompletnu rekonstrukciju Skenderije, uključujući sanaciju dvorana, platoa, fasade i konstruktivnih elemenata objekta.

No taj projekt nikada nije ni započet.

Kao razlog navodi se neriješen prijenos vlasništva nad dijelom zemljišta sa Zavoda za izgradnju KS na Centar Skenderija, zbog čega nije bilo moguće dobiti građevinske dozvole.

Avdić: Ništa nisu ispunili. Facebook

- Realizacija ovog strateškog projekta nikada nije započela – naveo je Avdić.

Tako se danas postavlja pitanje kako je moguće da su političari godinama najavljivali obnovu Skenderije, obilazili radove i govorili o sigurnosti objekta, dok je jedan od najpoznatijih sarajevskih kompleksa nastavio propadati do tačke da dijelovi konstrukcije počnu padati.

Namjerno puštanje da propada

Urušavanje i dugogodišnje zapuštanje Skenderije dodatno podgrijava sumnje dijela javnosti da se kompleks godinama pušta da propada, dok se paralelno otvaraju priče o potencijalnim investicijama i novim građevinskim projektima na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Sarajevu.

# SKENDERIJA
# SARAJEVO
# NIHAD UK
# ŠENAJ AVDIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.