Stanivuković najavio nastavak pregovora opozicije o zajedničkom nastupu na Općim izborima

Ovo je trenutak kada svi koji žele promjenu moraju biti spremni da se izdignu iznad ličnih animoziteta, podjela i političke taštine, poručio je

Draško Stanivuković. Dejan Rakita / PIXSELL

M. Až.

prije 40 minuta

Pokret Sigurnost Srpska (PSS) u utorak će biti domaćin novog sastanka opozicionih stranaka na kojem će se nastaviti razgovori i dogovori o zajedničkom nastupu na Općim izborima 2026. godine, najavio je predsjednik PSS-a Draško Stanivuković.

- Pokret Sigurna Srpska bit će domaćin narednog sastanka opozicije, koji je planiran za utorak, na kojem nastavljamo razgovore i sporazume o zajedničkom nastupu na Općim izborima 2026. godine.

Kroz sporazum 'Pobjednički koncept Opći izbori 2026', jasne političke principe i konkretne korake o kojima ćemo se dogovoriti, želimo pokazati ono što je Republici Srpskoj danas najpotrebnije - jedinstvo, ozbiljnost i odgovornost.

Ovo je trenutak kada svi koji žele promjenu moraju biti spremni da se izdignu iznad ličnih animoziteta, podjela i političke taštine.

Danas Republika Srpska traži ljude koji će interes naroda i Republike staviti ispred svega. Zato je naša obaveza da pokažemo političku zrelost, sklad i spremnost da zajedno ponudimo drugačiju i sigurniju budućnost - navodi se u objavi Stanivukovića na društvenim mrežama.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# BIH
# POKRET SIGURNA SRPSKA
