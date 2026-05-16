Dodik pokrenuo novu političku ofanzivu: Na meti Šmitove i Inckove odluke

Vršiteljica dužnosti direktorice Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić izjavila je da će vlasti RS-a insistirati na ukidanju svih zakona i odluka koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt), čime je dodatno pojačan politički pritisak na OHR i međunarodnu zajednicu.

Kako je navela, vlasti Republike Srpske žele osporiti kompletan paket odluka koje su tokom prethodnih godina donosili visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini, ističući da je to, prema njenim riječima, minimum koji RS trenutno treba uraditi institucionalno i politički.

Dogovor domaćih lidera

Upravo u tome se vidi ključni politički cilj vladajuće strukture predvođene Miloradom Dodikom. To je pokušaj vraćanja političkog procesa na, kako on to voli nazvati "izvorni Dejton" i na teren domaćih institucija, uz istovremeno slabljenje utjecaja međunarodne administracije u BiH.

- Samo tako može se otvoriti prostor za trajnu stabilizaciju, dogovor domaćih lidera i istinski prosperitet. Sve drugo je nastavak agonije i politike konflikta koja je godinama gušila mogući dogovor - poručila je Trišić Babić.

U istom tonu govorio je i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak, koji smatra da je potrebno staviti van snage izmjene Krivičnog zakona BiH koje su nametnuli bivši i aktuelni visoki predstavnici Valentin Incko (Inzko) i Kristijan Šmit.

Selak je i ranije najavljivao inicijative za ukidanje zakonskih odredbi kojima se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, tvrdeći da su takve intervencije dodatno produbile političke podjele u zemlji.

On smatra da nametnute odluke visokih predstavnika nisu doprinijele stabilnosti Bosne i Hercegovine, već su, kako tvrdi, narušile povjerenje među političkim akterima i dodatno opteretile rad državnih institucija.

I članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović posjetu Vašingtonu je iskoristila za lobiranje u istom pravcu. Na sastanku sa predsjedavajućim Odbora za vanjske poslove Predstavničkog doma Kongresa SAD-a Brianom Mastom je kazala da je potrebno okončanje međunarodne supervizije u BiH uz tvrdnje da je "neizabrani Šmit djelovao neustavno".

Političke tenzije

Eventualno ukidanje zakona i odluka koje su nametali visoki predstavnici u Bosni i Hercegovini, s naglaskom na odluke Kristijana Šmita i Valentina Incka, imalo bi duboke političke, pravne i institucionalne posljedice za državu.

Prije svega, otvorilo bi pitanje pravnog kontinuiteta velikog broja reformi koje su provedene nakon rata. Tri decenije, visoki predstavnici su koristeći Bonske ovlasti nametali zakone, smjenjivali zvaničnike i intervenirali u političkom sistemu BiH kada domaće institucije nisu mogle postići dogovor.

Najnovije poruke iz Banje Luke dolaze u trenutku pojačanih političkih tenzija i sve otvorenijih zahtjeva vlasti RS-a, uz pomoć skupog lobiranja, za redefinisanjem odnosa između domaćih institucija i međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.