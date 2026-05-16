Detalji s ročišta Adnanu Šeraku: Tužilaštvo traži pritvor, stavlja mu se na teret ugrožavanje sigurnosti

Za njim je danima trajala potraga u Sarajevu, a na kraju je uhapšen u Mostaru dok se skrivao u grmu u blizini magistralnog puta M-17.

Omar Mehmedbašić, advokat Adnana Šeraka, kazao je da se Šeraku stavlja na teret samo ugrožavanje sigurnosti, ali ne i nasilničko ponašanje, kako je to bila prvobitna kvalifikacija.

- Nakon što su se stvari izbirikale, nakon što smo pregledali sve dokaze u Tužilaštvu, stavlja mu se na teret samo ugrožavanje sigurnosti. Na te okolnosti ne bi mu se trebao odrediti pritvor, jedina je okolnost to što se skrivao, pa oni govore da je digao na noge dva MUP-a. Njega je njegovo ime stavilo u ovu poziciju. On sad da kaže da je kriv, to je krivično djelo za koje je maksimalna kazna šest mjeseci zatvora. Ja se kao branilac nadam da će biti pušten da se brani sa slobode – rekao je Mehmedbašić za „Avaz“.