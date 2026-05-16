Detalji s ročišta Adnanu Šeraku: Tužilaštvo traži pritvor, stavlja mu se na teret ugrožavanje sigurnosti

U Općinskom sudu u Sarajevu održano je ročište za određivanje pritvora Adnanu Šeraku.
Za njim je danima trajala potraga u Sarajevu, a na kraju je uhapšen u Mostaru dok se skrivao u grmu u blizini magistralnog puta M-17.
Omar Mehmedbašić, advokat Adnana Šeraka, kazao je da se Šeraku stavlja na teret samo ugrožavanje sigurnosti, ali ne i nasilničko ponašanje, kako je to bila prvobitna kvalifikacija.
- Nakon što su se stvari izbirikale, nakon što smo pregledali sve dokaze u Tužilaštvu, stavlja mu se na teret samo ugrožavanje sigurnosti. Na te okolnosti ne bi mu se trebao odrediti pritvor, jedina je okolnost to što se skrivao, pa oni govore da je digao na noge dva MUP-a. Njega je njegovo ime stavilo u ovu poziciju. On sad da kaže da je kriv, to je krivično djelo za koje je maksimalna kazna šest mjeseci zatvora. Ja se kao branilac nadam da će biti pušten da se brani sa slobode – rekao je Mehmedbašić za „Avaz“.
Podsjećamo, Adnan Šerak je lice koje je od ranije poznat policiji. Prošle godine je izašao iz zatvora nakon što je bio osuđen zbog protupravnog lišenja slobode i nanošenja tjelesnih povreda. On je tada muškarca držao zarobljenog u njegovom stanu u naselju Švrakino Selo.
Više puta je osuđivan, a ima presudu i za ubistvo, kada je nasmrt pretukao Dženana Džaku, osuđenika iz Sarajeva. Osuđivan je i za pokušaje ubistva Dragana Jeftića i Irfana Osmića.
Za njim se tragalo i 2018. godine kada se nije vratio s dopusta, a koji je dobio kako bi roditeljima pomogao u cijepanju drva.
