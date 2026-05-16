Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SINDIKAT METALACA ZDK

Kenan Mujkanović za “Avaz”: Usvajanje zakona o uvođenju vanredne uprave u Novu Željezaru Zenica očekujemo do kraja maja

Nadamo se da će prije doći ovo rješenje, koje smo dugo čekali, kazao je

Kenan Mujkanović. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 47 minuta

Iduće sedmice bi trebala biti održana vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na kojoj bi, prema očekivanjima Sindikata metalaca ZDK, trebao biti usvojen prijedlog zakona Vlade FBiH o uvođenju vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Vlada FBiH ovaj zakon utvrdila je prije dva dana i uputila ga u hitnu parlamentarnu proceduru, proglasivši Željezaru privrednim društvom od posebnog sistemskog značaja za FBiH.

- Brzo nakon toga bi trebala biti održana i sjednica Doma naroda. Znači, ako to bude išlo u nekoj ekspresnoj dinamici, mi bismo taj zakon možda u maju trebali imati usvojen, čak i objavljen u službenim novinama. Eventualno početkom juna. Nakon toga, u skladu s ovim zakonom, odmah ide prijedlog Vlade FBiH o imenovanju vanrednog upravnika kojeg treba da potvrdi Sud. Taj vanredni upravnik preuzima ingerencije uprave – kazao je za “Avaz” predsjednik Sindikata metalaca ZDK, Kenan Mujkanović.

Od dana otvaranja postupka vanredne uprave bit će obustavljen i stečajni postupak. U međuvremenu, uprava koja Željezaru vodi ka uništenju dostavila je sindikatu prijedlog nove sistematizacije radnih mjesta. Prema ovom prijedlogu, 1.198 radnika Željezare je višak, pa bi s dodatnih oko 400 radnika, koji imaju ugovore na određeno vrijeme, trenutni vlasnik poslao na ulicu oko 1.600 od 1.880 uposlenih.

- Kada se tome dodaju članovi njihovih porodica, to je čitav mali grad. Mi ćemo koristiti sve zakonske mogućnosti i mehanizme da ovo razvučemo što je moguće duže. Nadamo se da će prije doći ovo rješenje, koje smo dugo čekali. Sindikat je uputio apel svim zastupnicima u Parlamentu da ne pametuju, da ne filozofiraju i ne politiziraju šta je bilo, ko je kriv, a ko nije. Ljudi, imamo urgentnu situaciju, dajte da spasimo ovo, a poslije ćemo se baviti tim stvarima – dodaje Mujkanović.

U Sindikatu smatraju da bi najbrža i za sve strane najbezbolnija varijanta bila da trenutni vlasnik proda NŽZ, u skladu s datim obećanjem da će se, ako Vlada FBiH ponudi rješenje, povući.

- Što se prije pokrene Visoka peć, to je bolje. Međutim, njeno stavljanje u topli režim urađeno je po svim tehničko – tehnološkim standardima, na način da ona može biti jedan duži period u tom režimu i da se nakon toga može pokrenuti. Ona u toplom režimu može biti tri, šest mjeseci ili duže, ali sa svakim mjesecom se značajno povećava mogućnost problema prilikom restarta, a povećali bi se i troškovi. Bolje je da se to realizuje što je moguće prije, jer kad naručite sirovine one ne mogu doći prije 30-45 dana, zavisno odakle ih naručite. Kad bi sad krenuli u pripremu, taj proces ne bi mogao biti završen za oko dva mjeseca – pojašnjava Mujkanović.

# SINDIKAT METALACA ZDK
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
# KENAN MUJKANOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.