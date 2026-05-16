Video / Jusuf Delić pripitomio lisca Milija, dolazi mu u kuću i jede s njim sa stola

Mili! Mili! Bebo! Hajde, gdje si? Ovako Jusuf Delić s praga rodne kuće svog dede u selu Čuhovići doziva svog najboljeg prijatelja.

A on je lisac Mili. Upoznali su se prije godinu. I do danas se viđaju svaki dan.

Jusuf priča, a Mili pored šporeta sjedi. I kao da sluša.

- Dam mu da jede. Prvo njemu pa onda sebi pravim večeru, nerijetko ostanem i gladan. Ne razmišljam o sebi, prvo njega namirim - govori Jusuf reporteru "Avaza".

Svaki put mu spakuje i kesu sa mesom, obično pilećim vratovima i krilcima.

- On to odnese lisici i svojim mladunčadima - kaže naš domaćin.

Dosta priče, pogledajte videoprilog i sve će Vam se samo reći.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.