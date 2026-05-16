SARAJEVO

Određen pritvor dvojici osumnjičenih za trgovinu ljudima: Sumnjiče se za seksualno iskorištavanje maloljetnica

Oni su lišeni slobode po nalogu dežurnog tužioca Tužilaštva KS, u okviru istrage koju provodi Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo

Po prijedlogu Tužilaštva KS određen pritvo. Kantonalno tužilaštvo KS

M. Až.

prije 12 minuta

Po prijedlogu Tužilaštva Kantona Sarajevo određen je pritvor dvojici osumnjičenih koji se terete za krivično djelo trgovina ljudima u vezi sa seksualnim iskorištavanjem, potvrđeno je iz pravosudnih izvora.

Oni su lišeni slobode 14. maja po nalogu dežurnog tužioca Tužilaštva KS, u okviru istrage koju provodi Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Prema ranijim informacijama iz istrage, osumnjičeni se terete da su u dužem vremenskom periodu, koristeći prijetnje i prisilu, vrbovali i navodili tri ženske osobe, od kojih su dvije maloljetne, s ciljem njihovog seksualnog iskorištavanja i sticanja protivpravne imovinske koristi.

Nakon hapšenja, postupajući tužilac je osumnjičene zadržao 24 sata, nakon čega je predložen i određen pritvor zbog postojanja zakonskih razloga za njegovo određivanje.

# TUŽILAŠTVO KS
# TRGOVINA LJUDIMA
# SARAJEVO
