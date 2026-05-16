Određen pritvor dvojici osumnjičenih za trgovinu ljudima: Sumnjiče se za seksualno iskorištavanje maloljetnica

Po prijedlogu Tužilaštva Kantona Sarajevo određen je pritvor dvojici osumnjičenih koji se terete za krivično djelo trgovina ljudima u vezi sa seksualnim iskorištavanjem, potvrđeno je iz pravosudnih izvora.

Oni su lišeni slobode 14. maja po nalogu dežurnog tužioca Tužilaštva KS, u okviru istrage koju provodi Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Prema ranijim informacijama iz istrage, osumnjičeni se terete da su u dužem vremenskom periodu, koristeći prijetnje i prisilu, vrbovali i navodili tri ženske osobe, od kojih su dvije maloljetne, s ciljem njihovog seksualnog iskorištavanja i sticanja protivpravne imovinske koristi.

Nakon hapšenja, postupajući tužilac je osumnjičene zadržao 24 sata, nakon čega je predložen i određen pritvor zbog postojanja zakonskih razloga za njegovo određivanje.