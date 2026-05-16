U Brčkom se bilježi porast oboljelih od celijakije

U posljednjih pet godina u Brčko distriktu, zahvaljujući uvođenju skrining metoda, otkriveno je 30 novih slučajeva celijakije, što je gotovo polovina od ukupnog broja oboljelih registrovanih u protekle dvije decenije, izjavila je novinarima predsjednica Udruženja "Život sa celijakijom" Emina Ružić.

Ona je istakla da ovaj drastičan porast broja novootkrivenih slučajeva u kratkom periodu pokazuje opravdanost uvođenja savremenih dijagnostičkih metoda, s obzirom na to da su u prethodnih 15 godina rada Udruženja bila evidentirana ukupno 34 oboljela lica.

- Ovaj podatak najbolje ilustruje ozbiljnost situacije i pokazuje da Udruženje, u saradnji sa zdravstvenim institucijama, radi ozbiljan posao na terenu, rekla je Ružić povodom obilježavanja 20 godina postojanja i rada ovog udruženja u Brčkom.

Upozorila je da za oboljele od celijakije striktna bezglutenska ishrana nije pomodna dijeta, već jedina i osnovna životna terapija, jer “drugi lijek za ovu bolest ne postoji”.

Takođe, povodom Međunarodnog dana borbe protiv celijakije u Brčkom su organizovana stručna predavanja o ranom prepoznavanju simptoma i pripremi i tretiranju bezglutenske hrane.

Predavanja su namjenski bila usmjerena prema brčanskim srednjoškolcima – budućim trgovcima, kuvarima i ugostiteljima, s obzirom na to da su ova zanimanja direktno povezana sa bezbjednim transportom, skladištenjem i pripremom namirnica bez kontaminacije glutenom.

U okviru obilježavanja dvadesetogodišnjice rada, Udruženje je organizovalo i uličnu akciju za brčanske predškolce i osnovce sa ciljem širenja svijesti o ovoj bolesti kod najmlađih, dok je dvodnevni program zaokružen centralnom svečanošću kojoj su prisustvovali predstavnici izvršne, zakonodavne i zdravstvenih institucija Distrikta.