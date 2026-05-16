Stevandić: "Van snage staviti izmjene Krivičnog zakona koje su nametnuli Incko i Šmit, oni su htjeli napakostiti Srbima"

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić rekao je da je potrebno van snage staviti izmjene Krivičnog zakona koje su bez nametnuli visoki predstavnici u BiH Valentin Incko i Kristijan Šmit.

- Uvijek je dobro vrijeme i da se poprave stvari koje su nelogične, a donosene su samo da bi se nekome napakostilo, u ovom slučaju Srbima - rekao je Stevandić.

On je poručio da "RS ne razmišlja da iskoristi novu geopolitičku situaciju i ugrozi bilo koga".

- Ne pada nam na pamet da iskoristimo tu situaciju, ukoliko bi, na primjer, neko imenovao visokog predstavnika koji bi bio bolji sa Srbima, nego sa drugim narodima, te da to koristimo protiv drugih, kao što su oni radili protiv nas - rekao je Stevandić za Srnu.

Kako kaže "nada se da će predstavnici FBiH što prije shvatiti da ne treba da preko visokog predstavnika djeluju protiv RS".