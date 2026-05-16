Video / Indonežanin napustio sve da bi radio u BiH: Bosanci su mi druga porodica, u Sarajevu sam prvi put sam vidio snijeg

Dok je u Bosni i Hercegovini trend odlaska u inostranstvo, "trbuhom za kruhom", postoje i lijepe ljudske priče.

Ovo je jedna od njih. Između dva kontinenta, oceana i 12 hiljada kilometara, Indonežanin je našao svoj drugi dom baš u Sarajevu, sa svojom drugom porodicom.

Drugi dom

U razgovoru za "Avaz" pričali smo o tome kako i zašto se odlučio na ovaj potez, o cijenama i životnom standardu u Bosni i Hercegovini ali i njegovom subjektivnom osjećaju koji gaji prema ovoj zemlji.

Didi Faridi se navikava na pijenje jutarnje kafe sa svojim novim komšijama, dok je u isto vrijeme navikao na ljudsku toplinu i komšijski "bujrum".

Bosanci su moja porodica

- Svi su skromni. Baš skromni. Kao moja porodica. Bosanci su mi kao porodica, govori Faridi uz osmijeh.

Tu riječ, porodica, Didi ponavlja više puta tokom razgovora. Za kolege i ljude koje sreće svaki dan.

Indonezija i BiH su miljama daleko ali toplina, kaže, ista je, ako ne i veća.

Pitali smo ga kako se snašao u novoj sredini. Smiješi se. Kaže da nema rasizma, da su svi ljubazni i da se osjeća sigurno.

- Nije kao u nekim drugim zemljama - kaže tiho, i u toj rečenici stane cijela jedna zahvalnost.

Šetnja Titovom i zalasci sunca

- Svako jutro prošetam Titovom ulicom. Vidim izlazak sunca, pa zalazak. Ujutro, podne, uvečer. Osjećam se... opušteno. Slobodno, kaže Didi.

U Indoneziji postoje samo dva godišnja doba, kišna i sunčana.

Snijeg je bio pojam iz filmova, nešto što drugi doživljavaju. A onda je stigla prošla zima u Sarajevu, i Didi je prvi put u životu uzeo snijeg u ruke.

- Lijepo je - rekao je.

- Kao led, ali... drugačije. Nije hladno na onaj loš način. Lijepo.

Posjetio je i Mostar za koji kaže da je najljepši poslije Sarajeva. Zaljubio se i u arhitekturu, u zgrade, kuće i ono što ljudi prave svojim rukama, a isto tako i planine koje okružuju Sarajevo sa svih strana. Jutarnja kafa mu je prišla s osmijehom, u Indoneziji, kaže, tolika kafa bi bila opasna za stomak. Ovdje je to ritual. Tradicija. I on je prihvatio tu tradiciju kao svoju.