Obilježena 34. godišnjica Pofalićke bitke

Odavanjem počasti šehidima i poginulim braniteljima, te polaganjem cvijeća danas je kod spomen obilježja u Pofalićima obilježena 34. godišnjica slavne Pofalićke bitke, kojom je 16. maja 1992. godine osujećen pokušaj agresorskih vojnih i policijskiih snaga da presjeku grad Sarajevo na dva dijela.

Počast su odali i položili cvijeće predstavnici Općine Novo Sarajevo, Ministarstva za boračka pitanja KS, boračkih udruženja, učesnici bitke, te članovi porodica i prijatelji.

Bitka je bila od presudnog značaja, jer je herojski odbranjen ovaj dio grada, pomjerene linije, a neprijatelj izbačen iz naselja i na taj način stvoreni preduslovi za daljnju odbranu ne samo grada Sarajeva već i BiH.

Agresorske snage JNA i jedinice SDS-a su 16. maja 1992. godine pokušale da presjeku grad na dva dijela. U tome nisu uspjeli zahvaljujući hrabrim pripadnicima odreda Pofalići i Velešići i pridruženim jedinicama iz drugih dijelova grada Sarajeva.

Koliko je to značajan datum za Općinu Novo Sarajevo, ali i za BiH dovoljno govori da se 16. maj obilježava kao Dan općine.

Bila je ovo jedna od najznačjanijih bitaka i prekretnica za Armiju BiH, posebno za Sarajevo.

U nastavku programa održana je Centralna manifestacija obilježavanja Pofalićke bitke na Sportskom igralištu kod Centralne džamije u Pofalićima.