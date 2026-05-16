Amidžić otkrio detalje: Do 25.000 KM za kupce prve nekretnine

Državni ministar finansija Srđan Amidžić je za RTRS govorio o povratu PDV-a na prvu nekretninu i famoznom Pravilniku koji još čeka zeleno svjetlo Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na čijem je čelu upravo Amidžić.

Prvo je Amidžić pojasnio da je prilikom kreiranja Pravilnika najveći izazov bio uskladiti različite sisteme između entiteta pa onda unutar FBiH na sve to i kantonalne nivoe.

- Da bi mi utvrdili da li je nekom nešto prva nekretnina u RS to možete kroz Poresku upravu i Republičku upravu za imovinsko-geodetske poslove, ali u FBiH s obzirom na razuđenost i postojanje većeg broja kantona to nije tako. Nemaju ažurne evidencije. Njihova Federalna uprava za imovinsko-geodetske poslove kao u RS-u već je to u sudovima. Njihova Poreska uprava nema ažurne podatke kada su u pitanju nekretnine, da li je prva nekretnina ili nije. Onda smo ušli u izavov kako to da objedinimo i napravimo Pravilnik koji će biti primjenljiv u RS i u FBiH - rekao je Amidžić.

Pravilnik i dalje čeka da ga usvoji Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Amidžić ne isključuje mogućnost da on doživi sudbinu graničnog prelaza Gradiška protiv čijeg je otvaranja Zijad Krnjić, ekspertni član iz FBiH u UO UiO BiH.

- Ja ću poslije 26. izaći i reći koji su to ljudi koji ne žele da dođemo u situaciju da se taj Pravilnik usvoji - najavio je Amidžić.

Ono što je Amidžić pojasnio jeste papirologija predviđena Pravilnikom koji čeka na usvajanje.

- Morat ćete donijeti rodni list, vjenčani list da vidimo da li ima zajedničke imovine. Morat ćete donijeti uvjerenje od Poreske uprave da se vidi da niste bili vlasnik nekretnine u proteklih sedam godina, od RUGIP da se ste uknjižili, papir od investitora da ste isplatili sve i morat ćemo sačekati upotrebnu dozvolu za taj objekat, ne možete se ni knjižiti bez upotrebne dozole da znamo da nije malverzacija da znamo da je taj objekat koji je završen. Kada to sve završite, predate i UIO vam vrati novac, mislim da je rok 30 ili 60 dana. Maksimalni iznos je 25 hiljada KM - naveo je on.

Također, Amidžić je kazao da će ovim povratom vlasnici nekretnina moći novac uložiti u opremanje nekretnine.