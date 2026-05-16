Inovatori Pehar, Planinić i Bulić za "Avaz": Mladi iz Brotnja od otpada vinove loze prave ekološko gorivo

Mladi inovatori iz Čitluka spojili su ekologiju, poduzetništvo i višestoljetnu tradiciju ovog kraja te osmislili svoj proizvod – Vinea Pelet, a riječ je o ekološki prihvatljivom gorivu nastalom od vinogradskog otpada, za šta su osvojili prvu nagradu na takmičenju u Njujorku.
Zoran Planinić, Petar Pehar i Miho Bulić učenici su Osnovne škole fra Didaka Buntića, a o svom uspjehu govorili su za „Avaz“.
Održiv proizvod
- Mi dolazimo iz kraja koji je već stoljećima poznat po vinogradarstvu i proizvodnji vina. Vinova loza ovdje nije samo poljoprivredna kultura nego i važan dio identiteta, tradicije i načina života ljudi kod nas. S obzirom na to da smo okruženi vinogradima, počeli smo razmišljati o velikim količinama otpada koji nastaje nakon proizvodnje vina, tačnije komine. To su sjemenke s ostacima vinove loze koje se često odbacuju i ne iskorištavaju dovoljno. Upravo nas je to potaknulo da istražimo kako taj otpad možemo pretvoriti u nešto korisno i održivo – objasnio je Zoran Planinić.
Navodi da je tako nastao Vinea pelet te da je to projekt koji povezuje lokalnu tradiciju, poljoprivredu, ekologiju i moderne pristupe.
- Željeli smo pokazati da i mala lokalna zajednica može razviti inovativna rješenja koja imaju stvaran utjecaj na okoliš i društvo – dodao je Planinić.
Petar Pehar naglasio je ekološki značaj prerađivanja ovog otpada za okoliš s obzirom na to da ono pridonosi globalnom zatopljenju.
- Prerađivanje ovog otpada je važno, jer, kada se komina razgrađuje, ispušta CO2, što doprinosi globalnom zatopljenju. Problem je značajan u našem kraju, jer svaka obitelj ima najmanje 500 trsa vinove loze i proizvodi vlastito vino, što znači da otpada nastaje puno i često ga nema gdje odložiti – kazao je Pehar.
Međutim, istaknuo je, oni nisu stali na izradi peleta. Osim toga, izrađuju brašno, kozmetičke proizvode i ulje, koje žele ponuditi tržištu.
- Ovo je održiv proizvod na tržištu i cilj je da povežem tradiciju s budućnosti – ambiciozno kaže Pehar.
U Osijeku i Njujorku su ostvarili velike uspjehe, što ih je motiviralo da još vrednije rade na Vinei.
- Naš projekt prvi put smo predstavili na natjecanju kreativne industrije u Osijeku 2025. godine. Svake godine naša škola sudjeluje na takvim natjecanjima, a ove godine nas je potaknula ideja da iz vinove loze i ostataka nakon prerade vina napravimo nešto korisno za budućnost. Tu smo osvojili treće mjesto i to nam je stvarno bilo neko veliko priznanje i dodatna motivacija da nastavimo razvijati Vineu. Nakon toga smo prijavili naš projekt na međunarodni „Sienna Solutions Challenge“, jedno od najvećih svjetskih natjecanja za učeničke projekte povezane s održivošću i inovacijom – kazao je Miho Bulić.
Veliki planovi
Među više od 1.200 prijava iz cijelog svijeta, naš projekt bio je jedan od samo 15 koji su osvojili prvo mjesto i nagradu od 3.000 dolara.
- Iako smo u srcu Brotnja, imali smo veliku podršku lokalne zajednice. Na početku smo mislili da neće biti moguće napraviti pelet, ali uspjeli smo kombinirati 70–80 posto vinove loze i grančica te 20–30 posto sjemenki. Također smo razmišljali o dodavanju graba, jednog od najboljih i najkaloričnijih drveća za pelet, kako bi naš proizvod bio još kvalitetniji i čvršći, s boljom kalorijskom vrijednošću, učinkovitijim izgaranjem i manjom količinom pepela. Planiramo kombinaciju: 50–70 posto vinove loze, 20–40 posto grana i 20 posto sjemenki – plan je koji nam je ispričao Bulić.
Ovaj projekt pokazuje kako kreativnost, upornost i ljubav prema vlastitoj tradiciji mogu dovesti do stvarnih promjena. Petar, Miho i Zoran su inspiracija svima nama, jer pokazuju da i mala zajednica, uz pamet, inovativnost i predanost, može stvoriti rješenja koja čuvaju okoliš, povezuju prošlost i budućnost te imaju stvaran društveni i ekonomski utjecaj.
Šamponi za turiste
- S obzirom na to da smo vrlo blizu Međugorja, naše šampone i kupke bismo dali pansionima i hotelima i napravili neka mini pakovanja koja bi, zapravo, doprinijela tim turistima koji bi dolazili. Također, proizvodimo brašno koje je jedno od najstarijih na svijetu – kazao je Bulić.