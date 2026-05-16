Inovatori Pehar, Planinić i Bulić za "Avaz": Mladi iz Brotnja od otpada vinove loze prave ekološko gorivo

Mladi inovatori iz Čitluka spojili su ekologiju, poduzetništvo i višestoljetnu tradiciju ovog kraja te osmislili svoj proizvod – Vinea Pelet, a riječ je o ekološki prihvatljivom gorivu nastalom od vinogradskog otpada, za šta su osvojili prvu nagradu na takmičenju u Njujorku.

Zoran Planinić, Petar Pehar i Miho Bulić učenici su Osnovne škole fra Didaka Buntića, a o svom uspjehu govorili su za „Avaz“.

Održiv proizvod

- Mi dolazimo iz kraja koji je već stoljećima poznat po vinogradarstvu i proizvodnji vina. Vinova loza ovdje nije samo poljoprivredna kultura nego i važan dio identiteta, tradicije i načina života ljudi kod nas. S obzirom na to da smo okruženi vinogradima, počeli smo razmišljati o velikim količinama otpada koji nastaje nakon proizvodnje vina, tačnije komine. To su sjemenke s ostacima vinove loze koje se često odbacuju i ne iskorištavaju dovoljno. Upravo nas je to potaknulo da istražimo kako taj otpad možemo pretvoriti u nešto korisno i održivo – objasnio je Zoran Planinić.

Navodi da je tako nastao Vinea pelet te da je to projekt koji povezuje lokalnu tradiciju, poljoprivredu, ekologiju i moderne pristupe.

- Željeli smo pokazati da i mala lokalna zajednica može razviti inovativna rješenja koja imaju stvaran utjecaj na okoliš i društvo – dodao je Planinić.

Petar Pehar naglasio je ekološki značaj prerađivanja ovog otpada za okoliš s obzirom na to da ono pridonosi globalnom zatopljenju.

- Prerađivanje ovog otpada je važno, jer, kada se komina razgrađuje, ispušta CO2, što doprinosi globalnom zatopljenju. Problem je značajan u našem kraju, jer svaka obitelj ima najmanje 500 trsa vinove loze i proizvodi vlastito vino, što znači da otpada nastaje puno i često ga nema gdje odložiti – kazao je Pehar.