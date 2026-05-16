Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BANJA LUKA

Dodikov lobista organizira Samit: U BiH stižu kontroverzni bivši kongresmen, kritičari Kine, proruski analitičari...

Na skupu će učestvovati i Petar R. Huessey, stručnjak za nacionalnu sigurnost i odbrambenu politiku u Sjedinjenim Američkim Državama

Milorad Dodik. Dejan Rakita/PIXSELL

S. S.

prije 1 sat 8 minuta

U Banjoj Luci će 27. i 28. maja biti održan Ekonomski samit u organizaciji think tanka Gold Institute for International Strategy, iza kojeg stoji Majkl Flin, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost i lobista Milorada Dodika, kojeg vlasti Republike Srpske plaćaju oko 100.000 dolara mjesečno.

Na skupu će, osim Flina i lidera SNSD-a Dodika, učestvovati i predsjednik instituta Eli Gold, kao i njegov član Rob Ros, konzervativni nizozemski političar i bivši zastupnik u Evropskom parlamentu.

Među učesnicima je i bivši američki kongresmen Trent Franks, koji je 2017. godine bio predmet istrage zbog optužbi za seksualno uznemiravanje. Prema pisanju lista The New York Times, od dvije saradnice je tražio da mu budu surogat majke, a jednoj je navodno nudio i milionski iznos, nakon čega je podnio ostavku.

Najava događaja. Facebook

Na samit dolazi i norveški profesor Glenn Diesen, koji se bavi analizom ruskih političkih procesa i vanjske politike. Čest je gost ruske državne televizije Russia Today, zbog čega ga kritičari optužuju za promovisanje ruske propagande. Na izborima 2025. godine bio je kandidat proruske stranke Pravda i Mir u Norveškoj.

Učesnica će biti i Janice Trey, direktorica američkog medija The Epoch Times, koji se povezuje s krajnje desnim idejama i oštrom kritikom Kine, te s pokretom Falun Gong, zabranjenim u Kini od 1999. godine. Trey je rođena u Kini i tokom Kulturne revolucije prošla je kroz radne logore.

Na skupu će učestvovati i Petar R. Huessey, stručnjak za nacionalnu sigurnost i odbrambenu politiku u Sjedinjenim Američkim Državama.

# MICHAEL FLYNN
# BANJA LUKA
PRIKAŽI KOMENTARE (20)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.