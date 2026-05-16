Dodikov lobista organizira Samit: U BiH stižu kontroverzni bivši kongresmen, kritičari Kine, proruski analitičari...

U Banjoj Luci će 27. i 28. maja biti održan Ekonomski samit u organizaciji think tanka Gold Institute for International Strategy, iza kojeg stoji Majkl Flin, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost i lobista Milorada Dodika, kojeg vlasti Republike Srpske plaćaju oko 100.000 dolara mjesečno.

Na skupu će, osim Flina i lidera SNSD-a Dodika, učestvovati i predsjednik instituta Eli Gold, kao i njegov član Rob Ros, konzervativni nizozemski političar i bivši zastupnik u Evropskom parlamentu.

Među učesnicima je i bivši američki kongresmen Trent Franks, koji je 2017. godine bio predmet istrage zbog optužbi za seksualno uznemiravanje. Prema pisanju lista The New York Times, od dvije saradnice je tražio da mu budu surogat majke, a jednoj je navodno nudio i milionski iznos, nakon čega je podnio ostavku.