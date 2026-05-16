U Zaklopači obilježene 34 godine od masakra nad Bošnjacima: Ubijeno više od 60 civila

U mjestu Zaklopača kod Vlasenice danas je obilježena 34. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima počinjenog 16. maja 1992. godine, kada je u ovom podrinjskom naselju za manje od pola sata ubijeno više od 60 mještana.

Prema dostupnim podacima, zločin su počinili pripadnici tadašnje srpske vojske i policije koji su u selo došli s nekoliko vozila, nakon čega su sistematski ubijali civile u ovom do tada mirnom mjestu.

Najmlađa žrtva bila je četverogodišnja Naida Hodžić, dok je najstarija bila Fatima Berbić, stara 62 godine. Među ubijenima nalazilo se i dvanaestoro djece.

Posebno je stradala porodica Hodžić iz koje je ubijeno 26 članova. Među njima su bili Ibro Hodžić i njegovih pet sinova – Bećir, Huso, Haso, Hamdija i Safet. Ubijeni su i Šaban Avdić sa sinovima Mustafom i Salimom, kao i trojica braće Hamidović – Alija, Asim i Hašim. Hata Hodžić ubijena je zajedno sa svojim sedmogodišnjim sinom Salihom.

Tokom napada razorene su i porodice Berbić, Dugalić, Hreljić, Ibišević, Mahmutović, Salihović i Selimović.

Među ubijenom djecom bili su Admir Hodžić (7), Naida Hodžić (4), Admira Hodžić (8), Anesa Hodžić (8), Asim Hodžić (6), Mersudin Hodžić (15), Sadmir Hodžić (11), Sedin Hodžić (16), Salih Hodžić (9), Edin Salihović (13), Edina Salihović (9) i Nedžad Salihović (13).

Obilježavanjem godišnjice porodice žrtava, preživjeli i građani još jednom su podsjetili na jedan od najtežih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima u istočnoj Bosni tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Iako je masakr u Zaklopači dokumentovan u optužnicama pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju protiv najviših političkih i vojnih lidera bosanskih Srba, do danas nije donesena presuda koja se direktno odnosi na ovaj zločin.

Porodice žrtava i dalje traže pravdu i odgovornost za počinjena ubistva.