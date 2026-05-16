Hurtić poklonio Vukanoviću dres reprezentacije BiH: "Imaš li ijednog prijatelja? Koga god znaš, ti se posvađaš!"

U emisiji „Face to Face“ kod Senada Hadžifejzovića došlo je do oštrog verbalnog duela između ministra Sevlida Hurtića i poslanika Nebojše Vukanovića, u kojem su razmijenjene brojne teške riječi.

U jednom dijelu razgovora Hurtić je kritikovao Vukanovićeve političke stavove i odnose, navodeći da često mijenja mišljenje o ljudima s kojima sarađuje.

- Imaš li ti ijednog prijatelja? Znaš s kime si ti dobar? Samo s onima koje ne znaš. Koga znaš, ti se posvađaš. Blanuša ti valjao, pa ne valja. Lizao si se sa Draškom i Jelenom, pa sad ništa. Draško i Jelena su hiljadu puta gori od Dodika - rekao je.

Vukanović je s druge strane postavljao pitanja o političkoj poziciji Bošnjaka u odnosu na Milorada Dodika.

U nastavku razgovora Vukanović je iznosio pitanja o Hurtićevoj imovini, firmi i političkim vezama, tražeći objašnjenja o finansiranju i poslovanju. Hurtić je odgovorio da njegova firma postoji više od tri decenije i da je sve imovinski prijavljeno prije ulaska u politiku.

U jednom trenutku Hurtić je Vukanoviću uručio dres fudbalske reprezentacije BiH.

- Za tebe prvo imam jedan poklon. Pošto ti voliš plavo-bijelu boju, na ćirilici! Centarfor, devetka, Vukanović na ćirilici - rekao je Hurtić, dok je uručivao dres Vukanoviću.