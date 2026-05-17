Oblačno i kišovito širom BiH, poslijepodne djelimično razvedravanje

U Bosni i Hercegovini danas će, kao i jučer, preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu.

Tokom prijepodneva u našoj zemlji očekuje se pretežno oblačno vrijeme, uz slabu kišu u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne.

U drugom dijelu dana prognozira se postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar će biti umjerene jačine, sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom će se kretati između 6 i 11 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti između 12 i 18 stepeni, a na jugu zemlje do 21 stepen.

U Sarajevu će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, a u jutarnjim satima i prije podne moguća je slaba kiša.

Jutarnja temperatura u Sarajevu iznosit će oko 6 stepeni, dok će najviša dnevna biti oko 14 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.