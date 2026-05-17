Miljan Kovač za “Avaz”: Stanivuković se ni ideološki ni po načinu vladanja ne razlikuje od Dodika

Predsjednik Pokreta Sigurnost Srpska Draško Stanivuković najavio je da će u utorak biti domaćin novog sastanka opozicionih stranaka u RS, na kojem će se nastaviti dogovori o zajedničkom nastupu na Općim izborima 2026. godine. Dok situacija na političkoj sceni, nakon što je CIK BiH raspisala Opće izbore za 4. oktobar, svakim danom postaje jasnija, pregovori unutar opozicije u RS već dugo traju, pa još nema konačnog dogovora hoće li zajednički kandidat za predsjednika RS biti Stanivuković ili predsjednik SDS-a Branko Blanuša.

- Stiče se utisak da se po pitanju mogućeg zajedničkog nastupa opozicije iz RS na predstojećim izborima u javnosti plasira jedna površna, crno-bijela slika, koja i odgovara upravo onima koji kažu da je to jedinstvo imperativ i da je jedino bitno, jer bi navodno značilo pobjedu nad kandidatima aktuelne vlasti. Nosilac te mantre o jedinstvu je upravo Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke i lider novoformiranog, neregistrovanog Pokreta Sigurna Srpska (PSS). On i ne skriva da to jedinstvo znači podršku isključivo njemu kao kandidatu za predsjednika RS. Po tome se njegova mantra ni po čemu ne razlikuje od one koju godinama vrti Milorad Dodik, pozivajući na “srpsko jedinstvo”. Što i ne treba da čudi, s obzirom da je Stanivuković za ovih skoro šest godina kako je izabran za gradonačelnika, pokazao da se ni ideološki ni po načinu vladanja ne razlikuje od Dodika – kazao je za “Avaz” novinar i politički analitičar, Miljan Kovač.

On dodaje da, sve i kada bi jedinstvo i podrška koju traži Stanivukoviću osigurali pobjedu, stvarnih promjena u RS ne bi bilo. Kovač smatra da tako nešto ne bi podržali građani koji žele temeljite i sistemske promjene stanja u koje je ovaj entitet doveo režim Milorada Dodika.

- S druge strane imamo lidere i stranke opozicije, koji su jasno pokazali da ne bi bili tasteri koji se aktiviraju sa Dedinja, niti bi pravili skrivene kombinacije s Dodikovim režimom. To su dva nepomirljiva pola. Pitanje je kakav bi bio rezultat sabiranja kakvo Stanivuković zagovara. Lično vjerujem negativan, jer bi mnoge građane istinski opredijeljene za promjene demoralisalo – kaže Kovač.

U predizbornim previranjima vidi i utjecaj režima iz Beograda na političku scenu u RS, te kaže da Aleksandar Vučić istovremeno “vuče konce” i s Dodikom, i s dijelom opozicije.

- U taj dio spada i dio funkcionera u SDS-u, koji imaju dobre poslovne i privatne konekcije s Dodikovim i Vučićevim okruženjem. Čini se da su u svojoj stranci ipak u manjini, ali izgleda da su uspjeli dovesti Branka Blanušu u situaciju da se ponaša potpuno konfuzno i nejasno, čime je istinskoj opoziciji nanesena nesaglediva šteta. Šteta će biti i katastrofalna ako se građani dovedu u situaciju da u oktobru ne biraju između manjeg i većeg zla, nego između dva velika zla. Mislim da ćemo narednih dana bar saznati hoće li Branko Blanuša ostati na pozicijama na kojim je ostvario sjajan rezultat na prijevremenim izborima ili će podleći opasnim pritiscima i tako iznevjeriti svoje glasače. Ne vjerujem da je spreman na takav zaokret – ističe Kovač.