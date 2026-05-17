Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U CENTRU MOSTARA

Dvojica muškaraca uzela 1.000 KM iz izgubljenog novčanika, sve snimila kamera

Prema navodima portala Mostar Danas, incident se dogodio jučer u blizini poslovno-stambenog kompleksa SPC Orca

Mostarska policija traga za dvojicom muškaraca. Screenshot Facebook

Z. V.

prije 1 sat 17 minuta

Mostarska policija traga za dvojicom mlađih muškaraca koji se sumnjiče da su iz izgubljenog novčanika u centru Mostara uzeli novac.

Prema navodima portala Mostar Danas, incident se dogodio jučer u blizini poslovno-stambenog kompleksa SPC Orca. Na snimku nadzorne kamere vidi se kako dvojica muškaraca prolaze ulicom, nakon čega jedan od njih primjećuje novčanik i uzima ga.

Portparolka MUP-a HNK Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK Ilijana Miloš potvrdila je da je J.B. prijavio kako su mu nepoznate osobe otuđile novac iz novčanika, te da policija radi na identifikaciji počinilaca.

Mostarskom portalu se obratila čitateljka koja je uz snimak napisala:

"Momci sa snimke pronašli su novčanik i uzeli iznos od 1.000 KM."


Policiji je proslijeđena snimka na kojoj se detaljno vide osobe koje su uzele novac.

# KRAĐA
# MOSTAR
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.