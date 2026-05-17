Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZABRINJAVAJUĆI PODACI

Ekonomista Igor Gavran o drastičnom padu izvoza namjenske industrije: Ovo je kao pad prodaje vode u pustinji

Nepojmljivo je da u ovom periodu ratova i abnormalnih trošenja na oružje i vojnu opremu širom svijeta nama pada izvoz namjenske industrije, rekao je

Igor Gavran. Screenshot

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 1 sat 39 minuta

Sve prethodne informacije vezane za pad izvoza bh. kompanija vojne industrije, pokazale su se čak i optimističnim u poređenju s izvještajem Uprave za indirektno oporezivanje BiH o izvozu oružja i municije u prva četiri mjeseca ove godine. Pad izvoza sa 171,6 u prošloj na oko 67,5 miliona KM u ovoj godini, više je nego zabrinjavajući.

- Ovo je kao pad prodaje vode u pustinji. Nepojmljivo je da u ovom periodu ratova i abnormalnih trošenja na oružje i vojnu opremu širom svijeta nama pada izvoz namjenske industrije. Ne može se to opravdati gubitkom američkog tržišta, zbog njihovih neopravdanih carina. Dio razloga može biti problem prijevoza do Iraka, kao jednog od velikih kupaca, ali opet nije dovoljno jer cijeli svijet kupuje oružje i municiju, a mi ih ne uspijevamo prodati – komentar je ekonomskog analitičara Igora Gavrana.

# NAMJENSKA INDUSTRIJA
# BIH
# IGOR GAVRAN
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.