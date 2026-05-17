Ekonomista Igor Gavran o drastičnom padu izvoza namjenske industrije: Ovo je kao pad prodaje vode u pustinji

Sve prethodne informacije vezane za pad izvoza bh. kompanija vojne industrije, pokazale su se čak i optimističnim u poređenju s izvještajem Uprave za indirektno oporezivanje BiH o izvozu oružja i municije u prva četiri mjeseca ove godine. Pad izvoza sa 171,6 u prošloj na oko 67,5 miliona KM u ovoj godini, više je nego zabrinjavajući.

- Ovo je kao pad prodaje vode u pustinji. Nepojmljivo je da u ovom periodu ratova i abnormalnih trošenja na oružje i vojnu opremu širom svijeta nama pada izvoz namjenske industrije. Ne može se to opravdati gubitkom američkog tržišta, zbog njihovih neopravdanih carina. Dio razloga može biti problem prijevoza do Iraka, kao jednog od velikih kupaca, ali opet nije dovoljno jer cijeli svijet kupuje oružje i municiju, a mi ih ne uspijevamo prodati – komentar je ekonomskog analitičara Igora Gavrana.