Profesor Adnan Huskić o zahtjevima iz RS: Svako ima pravo da nešto traži, ali Parlament BiH je jedina adresa

Najava odlaska Visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt) bila je okidač za pokretanje nove ofanzive režima u RS, čiji zvaničnici najavljuju da će insistirati na ukidanju njegovih, ali i odluka visokih predstavnika za koje procjene da su antidejtonske. Na taj način ponovno je aktuelizirana floskula Milorada Dodika o povratku na “izvorni Dejton” i poništavanju zakona u čijem su usvajanju učestvovali i kadrovi SNSD-a.

- Oni su očekivali da će SAD na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a naglasiti, ili na određen način konstatirati da Šmit nije legitiman, čime su htjeli sve odluke koje je on donio dovesti u pitanje na taj način. Međutim, svako ima pravo da nešto traži … – kaže za “Avaz” profesor međunarodnih odnosa, Adnan Huskić.

On podsjeća da je OHR od početka angažmana u BiH, s Bonskim ovlastima, postao dio sistema, te da je Parlamentarna skupština BiH jedina adresa na kojoj je moguće tražiti izmjene ili stavljanje van snage donešenih odluka i zakona.

- Postoji procedura za to i to je put za SNSD. Dosta odluka je i poništeno, posebno onih koje se tiču svih onih smjena koje su se dešavale tokom najaktivnijeg angažmana OHR-a. To su odluke koje su poništene kasnijim odlukama Visokih predstavnika, kako bi se omogućilo tim ljudima da mogu normalno funkcionisati – ističe Huskić.