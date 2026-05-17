Direktor firme koja će graditi Južnu interkonekciju uputio pismo Nikšiću: "Ni moj brat ni Dodik nisu uključeni"

Podsjetimo, prema Zakonu o gasovodu "Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska", američka kompanija AAFS Infrastructure and Energy d.o.o., registrovana u Sarajevu i u potpunom vlasništvu firme AAFS Infrastructure and Energy LLC iz Sjedinjenih Američkih Država, određena je za realizaciju ovog strateškog energetskog projekta.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić zaprimio je pismo predsjednika i generalnog direktora američke kompanije AAFS Infrastructure & Energy iz Vašingtona Džozefa Flina (Joseph Flynn), u kojem odbacuje navode o političkim vezama kompanije i poručuje da su fokusirani isključivo na realizaciju projekta Južne interkonekcije i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.

U pismu upućenom Nikšiću navodi se da su medijski napisi kojima se kompanija AAFS i njeni predstavnici dovode u vezu s Miloradom Dodikom ili penzionisanim američkim general-potpukovnikom Majklom Flinom (Michael Flynn) "u potpunosti netačni, obmanjujući i bez ikakvog činjeničnog osnova".

Džozef Flin naglašava da njegov brat, penzionisani general-potpukovnik Majkl Flin, kao ni Milorad Dodik, nisu uključeni u poslovne projekte koje AAFS provodi u Bosni i Hercegovini, niti je kompanija povezana s političkim stavovima ili izjavama koje oni iznose.

Kako se ističe u pismu, AAFS je privatna investicijska i infrastrukturna kompanija fokusirana isključivo na dugoročne ekonomske projekte i strateške američke investicije u BiH.

- Naša misija fokusirana je na energetsku sigurnost, modernizaciju infrastrukture, industrijski razvoj, otvaranje novih radnih mjesta i jačanje ekonomske saradnje između Sjedinjenih Američkih Država i BiH - navodi se.

Podrška izjavama Temi Brus

Iz kompanije poručuju da nisu uključeni u političke aktivnosti u Bosni i Hercegovini, niti podržavaju bilo koju političku stranku, lidera ili političku agendu.

U pismu se također ističe podrška izjavama koje je na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija iznijela zamjenica ambasadora SAD-a pri UN-u Temi Brus (Tammy Bruce), koja je ponovo potvrdila podršku Vlade SAD-a ulozi Ustavnog suda BiH, dok je projekat Južne plinske interkonekcije ocijenila kao "priliku za prosperitet svih građana".

- Snažno podržavamo njenu navedenu izjavu - poručio je Flynn.

AAFS navodi da je njihovo djelovanje u Bosni i Hercegovini isključivo poslovno orijentirano i usmjereno na stvaranje konkretne ekonomske vrijednosti kroz investicije, razvoj infrastrukture, diversifikaciju energetskih izvora i rast privatnog sektora.

Dodaje se da se komunikacija s institucijama odvija isključivo u okviru legitimnih investicijskih procedura, regulatornih zahtjeva i procesa razvoja projekata, što je, kako navode, standardna praksa svakog međunarodnog investitora.

Rizik od odvraćanja

U pismu se upozorava i da pokušaji politizacije privatnih investicijskih inicijativa predstavljaju rizik za odvraćanje prijeko potrebnih međunarodnih investicija u Bosni i Hercegovini.

- AAFS ostaje posvećen transparentnom, zakonitom i profesionalnom poslovanju u skladu s pravnim standardima Sjedinjenih Američkih Država, Europe i Bosne i Hercegovine - ističe se.

Na kraju pisma poručeno je da fokus kompanije ostaje nepromijenjen.

- Podrška ekonomskom razvoju, stvaranje prilika za građane i doprinos dugoročnoj stabilnosti i prosperitetu Bosne i Hercegovine kroz investicije – a ne politiku - navodi se u pismu predsjednika i generalnog direktora kompanije AAFS Infrastructure & Energy, LLC, upućenom premijeru Federacije BiH Nerminu Nikšiću.