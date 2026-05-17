U Sarajevu uhapšen Anas Hamadi, "biznismen" iz Dubaija koji u BiH gradi luksuzno naselje Gulfland: Osumnjičen za krijumčarenje kokaina u Berlinu

Anas Hamadi, libanski “biznismen” sa pasošem Dominikanske Republike, uhapšen je u subotu na sarajevskom aerodromu, saznaje Istraga.ba.

Hamadi je uhapšen na osnovu potjernice iz Njemačke, koju je za njim raspisalo pravosuđe iz Berlina zbog sumnje da je, zajedno sa svojim bratom Nidalom Hamadijem, krijumčari kokain, a potom pere novac stečen prodajom droge. Potjernicu za Hamadijem Njemačka je raspisala zbog slučaja iz 2011. i 2012. godine dok je ovaj “biznismen” djelovao u Berlinu.

Nakon toga Anas Hamadi je preselio u Dubai, odakle je u subotu ujutro poletio prema Bosni i Hercegovini. Nakon što je sletio u Sarajevo, službenici Granične policije BiH su ga prvo identifikovali, a potom i uhapsili. Anas Hamadi je, prema informacijama Istrage, u Bosni i Hercegovini imao biznis sa građevinom, odnosno gradio je stambene zgrade u okviru projekta Gulfland Residence Sarajevo.

Prema informacijama Istrage, Anas Hamadi se u Sarajevu trebao sastati sa Ajdinom Brkovićem, vlasnikom kompanije Monetize kojeg je MUP RS-a ranije prijavio zbog krivičnog djela prevara i obmana pri poslovanju.

Ko je Anas Hamadi?

Anas Hamadi je rođen u julu 1988. godine u Libanonu. Jedan dio svog života živio je u Berlinu, gdje je bio pod istragom njemačkog pravosuđa zbog sumnje da je krijumčario velike količine kokaina. Nakon toga bježi u Dubai gdje 2014. godine suosniva kompaniju Gulfland.

- To je brzorastuća firma za nekretnine u okviru MAZ Investments. Osnovana 2014. godine, a na čelu s predsjednikom i izvršnim direktorom Shaherom Mouslijem, kompanija je specijalizirana za luksuzne vile, gradske kuće i brendirane rezidencije. Njihov portfolio uključuje projekte kao što su Paradise Hills i Serenity Lakes, kao i partnerstvo s Tonino Lamborghini Residences. Poznat po kvaliteti dizajna, pravovremenoj isporuci i vrhunskim lokacijama, Gulf Land je zaslužio priznanja, uključujući i Međunarodnu nagradu za nekretnine. Nastavlja graditi snažnu reputaciju na konkurentnom tržištu nekretnina u Dubaiju - navedeno je na službenom sajtu ove kompanije.

Anas Hamadi vodi prodajni tim luksuznih nekretnina, a pominje se i kao potpredsjednik kompanije zadužen za prodaju. Ova kompanija posluje u Portugalu, Italiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bosni i Hercegovini. Nekoliko projekata realizirali su sa Toninom Lamborghinijem, članom italijanske porodice koja je osnovala kompaniju za proizvodnu sportskih automobila Lamborghini.

U Bosni i Hercegovini Anas Hamadi se ne pojavljuje kao osnivač. Ali od početka novembra 2023. godine u BiH posluje kompanija “Gulf Land Property Developers” d.o.o. Sarajevo je registrovana u ulici ul. Bihaćka broj 18. Vlasnik kompanije je Mouseli Chadiz. On je, ujedno, i direktor kompanije.Njegov zamjenik je Nidal Hamadi, brat uhapšenog Anasa Hamadija.