Zildžić tvrdi da se u FBiH dešava ozbiljan ekonomski pad: "U nepune dvije godine Trojka izbrisala 8.991 radno mjesto!"

On je objavio tabelarni prikaz ekonomskog stanja u Federaciji BiH koji, kako kaže, potkrepljuje njegove teze.

- Dok nas Vlada Federacije BiH mjesecima agresivno ubjeđuje u nekakve istorijske ekonomske uspjehe, zvanični podaci poreznih uprava ih brutalno i neumoljivo demantuju, napisao je na Facebooku Salko Zildžić.

Zastupnik SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Federacije BiH Salko Zildžić tvrdi da se u Federaciji BiH, uprkos optimističnim porukama vlasti, dešava ozbiljan ekonomski pad, što, kako navodi, pokazuju zvanični podaci poreznih uprava.

- Na sceni imamo privredni apsurd kakav ekonomska teorija ne pamti. Federacija BiH – sa duplo većom privredom, znatno većim brojem stanovnika i većim poreskim opterećenjem na plate od 36,5% – u prva četiri mjeseca 2026. godine bilježi nominalni pad i prikuplja manje prihoda, dok RS, sa manjim poreskim opterećenjem na plate od 31%, puni svoje fondove i bilježi istorijski rast!

Poražavajuće brojke

Ovo su poražavajuće brojke za Federaciju BiH:

U prva četiri mjeseca ove godine, Porezna uprava FBIH ubrala je 1 milijardu i 970 miliona KM od doprinosa. Na prvi pogled ogroman novac. Ali istina je skrivena u minusu – to je nominalni pad od čak 79,7 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine!

U isto to vrijeme, Poreska uprava RS-a, sa znatno manjom bazom, bilježi naplatu doprinosa od 971,7 miliona KM, što za njih predstavlja čist finansijski plus i rekordan rast od 102 miliona KM ili fantastičnih 12%!

Zildžić smatra kako su ovakvi ekonomski pokazatelji odraz populističke odluke Vlade FBiH da preko noći poveća minimalac a onda šest mjeseci svjesno kalkuliše, odugovlači i odlaže usvajanje pratećih olakšica za poslodavce.

- Cijena bahatosti i zakašnjelih mjera se ne mjeri samo u markama, nego i u ljudskim sudbinama.

Zvanična statistika Porezne uprave FBiH kaže:

- Na dan 31. decembra 2024. godine imali smo 551.440 zaposlenih radnika.

- Godinu dana kasnije, 31. decembra 2025. godine, taj broj je pao na 545.404 radnika. Zbrisali ste preko 6.000 radnih mjesta u jednoj godini!

- Negativan trend se nastavio i u ovoj godini, pa prema zadnjim podacima od 1. maja 2026. godine u Federaciji radi svega 542.449 radnika.

U nepune dvije godine Vlade Trojke, Federacija BiH je trajno izgubila tačno 8.991 radno mjesto! Hiljade naših građana je otjerano na biroe ili van granica ove zemlje. Zbog tog gubitka žive radne snage, budžet i fondovi Federacije svakog mjeseca gube blizu 6 miliona KM direktnih prihoda, što je 24 miliona KM čistog minusa samo za prva četiri mjeseca ove godine - navodi.

Plansko uništavanje

Zildžić dodaje da je ovo plansko uništavanje poreske baze i tjeranje u sivu zonu.

- Kada se na to doda i nepromišljeno uvođenje neradne nedjelje, čime je pogranični promet direktno poklonjen radnjama u RS-u, slobodno možemo kazati da je stvorena ekonomska katastrofa.

To je onih jedanaest stranaka koje su nam pride prodale i Denisa Bećirevića u miraz a u nasljedstvo 3 milijarde novog duga u FBIH(za trećinu od toga mogli smo izgraditi brzu cestu Zepće-Tuzla, za pola od toga autoput Žepće-Tuzla a za drugu polovinu autoput Tuzla- Orašje), to su isti oni koji su nekadašnjeg ekonomskog diva Federaciju BIH u samo dvije posljednje godine doveli u stanje u kojem nam RS sve više počinje da liči na „Zapad“ a ne tako davno bio je mali miš za FBIH.

Ako želite produžiti borbu za jaču RS a slabiju FBIH, nastavite podržavati Denisa Bećirevića i njegovih 14 hajduka za privredu Federacije BIH", zaključio je zastupnik Zildžić.