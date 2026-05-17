Gužve na granici BiH i Hrvatske: Satima se čeka zbog EES sistema

I danas se bilježe duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na sjevernim graničnim prelazima sa Republikom Hrvatskom.

Duge kolone se od jutros bilježe na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje.

Na ostalim graničnim prelazima, povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, saopćio je BIHAMK.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (Entry/Exit System) mjesecima se bilježe duža zadržavanja na graničnim prelazima između BiH i Hrvatske.