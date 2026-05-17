Efendija Senaid Isaković za "Avaz": Sve četiri grupe hadžija uspješno obavile umru

Senaid efendija Isaković je za „Avaz“ iz Mekke pojasnio da su hadžije sinoć uspješno obavile obrede umre, koja se sastoji od nekoliko ključnih koraka tavafa, sa’ja, te završnih obreda šišanja kose i skidanja ihrama.

- Druga grupa hadžija je obavila tavaf, odnosno sedam krugova oko Kabe, nakon čega su nastavili sa sa’jem između Safe i Merve. Po završetku ovih obreda uslijedilo je šišanje kose i skidanje ihrama, čime je umra u potpunosti završena - kazao je Efenidija Isaković

Dodao je da su sinoć sve četiri grupe hadžija uspješno obavile umru, i to u razmaku od otprilike jedne do dvije sata, što govori o dobroj organizaciji i toku obreda.

- Nakon završenih obreda, hadžije su imale slobodno vrijeme bez dodatnih obaveznih aktivnosti vezanih za hadž, uz mogućnost individualnih ibadeta i obavljanja dodatnih umri za one koji su to željeli - kazao je Senaid ef. Isaković

Kako je pojasnio efendija Isaković, trenutno se nalaze u periodu mirnijeg rasporeda, sve do narednih obaveza koje slijede u sklopu hadžskih dana.