Video / Mustafa ef. Cerić: Bošnjaci se moraju naviknuti na pobjede, na Bliskom istoku se ne vodi vjerski rat

Gost novog izdanja “Avazovog interjua” je bivši reisu-l-ulema Mustafa ef. Cerić koji je govorio o tome kako trenutno živi, sumirao je svoj mandat na čelu Islamske zajednice BiH, ali komentarisao i trenutnu razjedinjenost unutar bošnjačkog političkog korpusa u BiH i brojne druge teme. U susret Kurban bajramu poslao je poruku svim vjernicima u BiH, ali i širom svijeta.

2' – Nisam razmišljao previše dok sam u mandatu bio kako će mi biti kada više ne budem na toj funkciji. A sada, nakon praktično 14 godina, nisam mislio da ću doživjeti da moj nasljednik završi dva mandata.

3' – Po slovu i duhu menšure, ja sam završio administrativni mandat, ali ovaj duhovni traje, rekao bih, zauvijek. Tako da su Bošnjaci u posljednjih 100 godina imali 14 tih ličnosti reisu-l-uleme u administrativnom smislu, ali i u ovom misionarskom i duhovnom. Nadam se da moj nasljednik neće morati prolaziti kroz ovo i da su Bošnjaci nešto naučili o tome kako se odnose prema reisul-ulemi kada više nije u administrativnom smislu u mandatu, nego nastavlja svoju misiju i ulogu na temelju menšure.

4' – Ovih 14 godina živim nekako u sjeni logoterapije koju je utemeljio Viktor Frankl. Logoterapija je psihijatrija ili psihologija, kako hoćete, nauka koja se bavi potragom ili istraživanjem smisla.

5' – U ovom mirovnom, nemirovnom vremenu proveo sam i provodim vrijeme tragajući za smislom, koji nalazim u čitanju onoga što volim, u obilasku svijeta gdje volim ići i u druženju s ljudima koji su mi bliski, dragi i s kojima mi razgovor pričinjava zadovoljstvo.

6' – Ponosan sam što sam, kada sam ušao u opkoljeno Sarajevo u maju 1993. godine, uz pomoć mojih saradnika uspio da iz pepela podignemo Islamsku zajednicu i da je za otprilike 20 godina mog mandata pretvorimo u stabilnu, solventnu, organiziranu i na domaćoj i svjetskoj sceni prepoznatljivu instituciju.

7' - Dobio sam prestižnu nagradu UNESCO-a, moj narod treba znati da je imao reisu-l-ulemu koji se nalazi na UNESCO-ovom spisku među ljudima kao što su Mandela, Jaser Arafat, predsjednik Karter.

8' – Sa posebnim zadovoljstvom uvijek prođem Sarajevom i ugledam monumentalnu Gazi Husrev-begovu biblioteku. Na to sam posebno ponosan jer je to prvi put nakon Gazi Husrev-begovog vremena da je na tom prostoru izgrađeno nešto takvog značaja.

9' – Posebno sam ponosan na prvu Rezoluciju o genocidu u Srebrenici iz 2009. godine.

10' – Moram spomenuti i Jelka Kacina, Zijada Bećirevića, Amira Ahmića i mnoge druge koji su učestvovali u procesu od ideje do realizacije. Naravno, i Tarika Hromića koji je angažirao američkog advokata koji je napisao tekst rezolucije koja je usvojena.

12' – Ideja o izgradnji administrativnog centra na Kovačima potekla je od nas, ali se realizirala zahvaljujući Fahrudinu Radončiću. On je došao kod mene u kabinet s namjerom da napravi džamiju. Mislim da je to bio naš drugi susret uopće. Tada sam mu sugerirao da Sarajevo ima mnogo džamija i da bi bilo korisnije pokrenuti inicijativu za izgradnju administrativnog centra.

13' – Islamska zajednica, uprkos tome što je najbrojnija vjerska zajednica, bila je praktično podstanar u Carevoj džamiji. Prva donacija upravo je došla od Fahrudina Radončića, zahvaljujući čemu smo mogli izraditi projekat.

14' – Za vrijeme mog mandata pokrenuta je inicijativa i postavljen kamen temeljac. Tu ideju tada su podržali svi u gradu i državi. Nažalost, projekat nije završen za vrijeme mog mandata, ali je izgrađena konstrukcija. To je jedan od epohalnih i generacijskih projekata Islamske zajednice, koji danas predstavlja prepoznatljiv simbol naše vjere, naroda i države.

15' – Doveli smo Islamsku zajednicu na nivo kojim mogu biti ponosni Bošnjaci muslimani ne samo u Sarajevu i Bosni nego i na cijelom Balkanu, a posebno u Sandžaku.

16' – Mislim da Bošnjaci imaju poteškoću da se nose s pobjedom, dok oni koji su izgubili ono što su mislili da mogu dobiti imaju problem da se nose s porazom. Pozvao bih Bošnjake da se naviknu na činjenicu da su nakon 1.425 dana opsade Sarajeva opstali i ostali na nogama. To je tri puta duža opsada od Staljingrada. Mi smo kao narod moralni, pravni i vojni pobjednici.

17' – Moramo se naviknuti na pobjedu i ne smijemo imati strah od nje. Kada će se drugi naviknuti na poraz, to je njihova stvar. Međutim, mnogo zavisi i od nas, da svoju pobjedu ne zloupotrijebimo, nego da je koristimo za svoje dobro.

18' – Bošnjaci se danas nalaze u jednom od najdelikatnijih historijskih trenutaka moderne epohe. Ne zato što su formalno izgubili državu niti zato što su poraženi u otvorenom sukobu, nego zato što se polako uvlači osjećaj kolektivne nesigurnosti i tiha sumnja u vlastitu snagu.

19' – Politička konfuzija među Bošnjacima nije nastala preko noći. Imamo mnogo političara, ali premalo državnika. Mnogo je reakcija, konferencija, saopćenja i međunarodnih optužbi, a premalo strateške misli o tome kakvu Bosnu i Hercegovinu želimo ostaviti generacijama koje dolaze.

20' – Bosna i Hercegovina danas možda prolazi kroz najosjetljiviji period nakon Dejtona. Ne zato što živimo u ratu, nego zato što svjedočimo opasnom procesu tihog odustajanja od države.

21' – Današnja vlast često djeluje kao administracija koja upravlja krizama od danas do sutra, bez jasne nacionalne i državne vizije.

22' – Ali problem nije samo u aktuelnim ljudima ili partijama. Problem je dublji, izgubila se kultura državničkog mišljenja.

23' – Imamo višak političke retorike, a manjak ozbiljne nacionalne ideje.

24' – SDA je neizostavan dio moderne političke historije Bošnjaka. Bez razumijevanja njene historijske uloge nije moguće razumjeti ni odbranu države ni političko organiziranje Bošnjaka u najtežim vremenima krajem 20. stoljeća. Međutim, nijedna politička organizacija nema pravo trajno živjeti od historijskih zasluga. Svaka generacija traži novu energiju, novu kompetenciju i novu političku odgovornost.

25' – Bošnjaci danas osjećaju zamor od stalnih političkih sukoba koji ne donose stvarni napredak. Narod više ne traži samo parole i historijska podsjećanja. Traži uređenu državu, ekonomski razvoj, pravdu i sigurnost. S druge strane, višegodišnja demonizacija SDA često prelazi granice objektivne kritike. U dijelu javnog prostora postoji pokušaj da se delegitimizira čitava politička historija Bošnjaka, kao da se može izbrisati iskustvo jednog vremena i jednog naroda.

26' – Bakir Izetbegović ostaje politička figura koju je nemoguće posmatrati odvojeno od historijskog nasljeđa koje nosi. To prezime istovremeno donosi političku težinu i veliko breme očekivanja. Međutim, politika nije pitanje simbolike niti porodične emocije. Povjerenje naroda mora se stalno obnavljati rezultatima, vizijom i sposobnošću da se društvo vodi prema stabilnosti i napretku.

27' – Isto tako, Fahrudin Radončić nosi veliko breme poslovnog i političkog uspjeha, što podrazumijeva i odgovornost da u kriznim situacijama ponudi svoje iskustvo, znanje i energiju za bolju budućnost naroda i države. Bošnjačka politika previše je vremena izgubila u međusobnim rivalstvima ljudi koji su mogli biti saveznici, umjesto da se okupljaju oko ključnih nacionalnih interesa.

28' – Vjera ne smije biti sredstvo političke manipulacije, ali isto tako ne može biti potpuno isključena iz društvene stvarnosti. Islam u bošnjačkom iskustvu nikada nije bio samo privatni ritual, bio je i moralna vertikala opstanka.

29' – Problem nastaje onda kada političari pokušaju koristiti vjeru kao instrument vlastite moći, umjesto kao izvor moralne odgovornosti. Bošnjaci danas moraju izaći iz psihologije stalne odbrane i preći u fazu ozbiljnog razvoja.

30' – Bošnjaci imaju mladu i talentiranu generaciju, snažnu dijasporu, kulturnu vitalnost i ogromno historijsko iskustvo preživljavanja.

31' – Pred Bošnjacima je danas historijski zadatak, da iz emocije pređu u strategiju, iz podjela u saradnju, iz političkog preživanjavanja u ozbiljno planiranje.

32' – Pitanje o antiislamskim narativima u svijetu i kritikama zbog miješanja vjere u politiku.

33' – Ono što vrijedi obično se više analizira nego ono što ne vrijedi.

34' – Islam u vremenu u kojem živimo nudi nešto drugačije od onoga na šta su ljudi navikli, a u krizama se uvijek traži alternativa. Islam je, a to mnogi primjećuju u svijetu, neka vrsta alternative beznađu i besmislu.

35' – U svijetu postoji kriza smisla. Ljudi gube smisao u onome što rade i ne snalaze se u tome da sreću traže u sebi, a ne izvan sebe.

36' – Kao što je govorio Rumi, onaj ko nije spreman na životnu avanturu ne vjeruje u kader, odnosno Božiju odredbu.

37' – Mislim da ne treba biti previše reaktivan prema islamofobičnim pojavama. Ne možete vi ratovati protiv islama, to je ideja. Možete ratovati protiv ljudi koji nose tu ideju, ali ne možete ubiti ideju.

38' – Ova debata o islamu će potrajati. Ja sam član mnogih međunarodnih organizacija za međureligijski dijalog.

39' – Poslije Daytona mi smo u Bosni i Hercegovini formirali Međureligijsko vijeće BiH.

40' – Kardinal Puljić, dabrobosanski vladika Nikolaj, gospodin Finci i ja obilazili smo svijet, čak i Tokio i Japan, objašnjavajući jednu važnu stvar, a to je da u Bosni nije bio vjerski rat. I našu argumentaciju je svijet prihvatio.

41' – Danas sam razočaran jer se više niko ne ustručava da čak i na visokom političkom nivou govori kako je na Bliskom istoku riječ o vjerskom ratu. To me veoma zabrinjava i govori da je potrebna nova akcija.

42' – Zato sam napisao komentar na Facebooku povodom susreta muslimana u Vatikanu sa papom Lavom XIV, gdje je papa rekao da muslimani i kršćani predstavljaju gotovo trećinu čovječanstva i da imaju razlog da zajednički rade na smirivanju situacije u svijetu.

43' – Kao što je govorio Hans Kung: „Nema mira među narodima bez mira među religijama.“ U tom smislu, mislim da je iskustvo Bosne i Hercegovine dragocjeno za svijet. Dragocjeno je objasniti kako smo nakon svega – genocida, rata i razaranja – uspjeli kroz međureligijski dijalog pokazati da je moguća integracija društva.

44' – Pitanje o Bošnjacima i geopolitičkim dešavanjima – kakavu strategiju bi Bošnjaci trebali zauzeti prema Vašingtonu, Briselu, ali i prema zemljama BRICS-a?

45' – U ovom konkretnom slučaju mislim da svim građanima Bosne i Hercegovine treba biti jasno da smo mi dio zapadne, odnosno evropske civilizacije i da tu nema prostora za kalkulacije o nekim alternativama.

46' – Amerika je mnogo uložila u Bosnu i Hercegovinu i Dejtonski sporazum je jedan od najvećih uspjeha njene vanjske politike. Velika sila kao što je Amerika neće se toga odreći. Mogu postojati određena odstupanja ili manji ustupci, ali suštinska politika ostaje ista.

47' – Ova sadašnja vlast, koju nazivaju Trojkom, podsjeća me na nekadašnju Alijansu.

48' – Sjećam se koliko je predsjednik Alija Izetbegović bio zabrinut da Bosna ne bude svrstana u te stereotipe o mudžahedinima i islamskom terorizmu. Ideja Alijanse, sastavljene od manjih stranaka prihvatljivih Zapadu, nije kod Alije izazivala otpor. Naprotiv, u tome je vidio određenu relaksaciju političkog pritiska.

49' – Današnja Trojka liči na tu Alijansu. Prihvatili su određene kompromise i ustupke kako bi bili prihvatljiviji zapadnoj politici.

50' – Zamolio bi Nermina Nikšića, uz pomoć Vojina Mijatovića, da tu svoju kooperativnost i politički kapital iskoriste za jednu ozbiljnu stvar, da Bosnu i Hercegovinu uvedu u NATO.

51' – Za Bosnu i Hercegovinu je danas najvažnije da postane dio sigurnosnog sistema NATO-a.

52' – Nikšić bi trebao iskoristiti svoj odnos sa zapadnim partnerima i otvoreno reći: „Mi smo vas slušali, sada je vrijeme da vi poslušate nas i omogućite Bosni i Hercegovini punopravno članstvo u NATO-u.“

53' – Hrvatska je adresa kojoj se trebamo obratiti, posebno preko predsjednika Milanovića koji je rekao to što je rekao, ali riječi su lakše nego granate. Šta smo se naslušali na naš račun to nije ništa.

54' – Za nas je važnije da budemo dio sigurnosnog kišobrana NATO-a nego Evropska unija.

55' – Kad ste imali iskustvo da vam ruše džamije onda ne možete biti po strani. Ja imam pravo i obavezu da se bavim pitanjima naše egzistencije.

56' – Amerika nikada neće odustati od Evrope, niti će Evropa odustati od američkog sigurnosnog kišobrana. To je jedna civilizacija koja, uprkos krizama, ostaje povezana. Zato je besmisleno postavljati pitanje treba li se Bosna okrenuti Evropi ili Americi.

57' – Mi kao država, a posebno mi Bošnjaci trebamo biti tog svijeta uz parvo da opažamo nepravilnosti koje se događaju.

58' – Vojine Mijatoviću, nije dovoljno samo otiću u Banju Luku i mahati ljiljanima, potebno je nešto konkretno uraditi da se vidi da si patriota kao što tvrdiš.

59' – Bošnjaci u domovini i dijaspori neka slušaju bajramsku poruku reisa Kavazovića.

60' – Ovaj Kurban bajram ima jednu posebnu draž jer gledamo svijet u krizi više nego ikada do sada, ali kriza je prilika za nešto konstruktivno.

61' – Ne zaboravite bosansku kuću, u dijaspori ne zaboravite odakle ste i ko ste, da se približimo jedni drugima za Bajram. Ovo su trenuci koji zahtjevaju mnogo rada, truda i čitanja.

62' – Da za Bajram punog srca jedni drugima kažemo: “Bajram šerif mubarek olsun”.

