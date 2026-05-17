Predlaže se da pripadnici boračke populacije oslobode od troškova legalizacije stambenih objekata

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo uputilo je inicijativu kojom se predlaže da se pripadnici boračke populacije, koji prvi put rješavaju stambeno pitanje, u potpunosti oslobode plaćanja naknada u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Inicijativa je upućena resornom Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Legalizacija građevina

Cilj prijedloga je da se kroz novi Zakon o legalizaciji građevina i drugih objekata izgrađenih bez odobrenja omogući potpuno oslobađanje od troškova za borce koji ispunjavaju propisane uslove.

Ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović istakao je da su branitelji u najtežim trenucima stali u odbranu države, ostavljajući porodice i domove, te da je veliki broj njih, zbog teških životnih okolnosti i nedostatka sredstava, bio primoran samostalno graditi ili dograđivati objekte koji danas predstavljaju njihov jedini dom.

Naglasio je da dodatni troškovi legalizacije za njih predstavljaju ozbiljan teret, te da je obaveza društva da pokaže zahvalnost i solidarnost. Dodao je i da su mnogi objekti boračke populacije podizani na nekadašnjim linijama odbrane, zbog čega su često bili izloženi ratnim razaranjima.

Značajna sredstva

Prema njegovim riječima, proces pravnog uređenja tih domova danas mora uključiti i razumijevanje njihove žrtve, te da oslobađanje od naknada predstavlja čin poštovanja, a ne privilegiju.

U istom periodu, kako je navedeno, Ministarstvo je realizovalo značajna sredstva za stambeno zbrinjavanje boračke populacije, uključujući kupovinu stanova i druge oblike podrške za hiljade korisnika.

Ministarstvo je poručilo da u potpunosti podržava ovu inicijativu, uz stav da se time potvrđuje zahvalnost prema onima koji su dali doprinos u odbrani države.